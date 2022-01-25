Украинцы обычно покупают подержанные электромобили и относительно быстро пытаются от них избавиться. Но есть небольшая категория граждан которая может позволить себе покупку нового электромобиля.

Все мы пользуемся мобильными гаджетами и знаем, что батареи редко живут дольше 7-8 лет и сильно теряют емкость со временем. Это одна из весомых причин, почему подержанные электромобили стоят значительно дешевле новых.

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Несмотря на то, что на украинском рынке электромобилей (BEV) доминируют подержанные машины, ввезенные из-за рубежа, уже не первый год отмечается постепенное увеличение доли новых электромобилей.

В прошлом году в Украине свою первую регистрацию прошли 8872 автомобилей на альтернативных источниках питания. Доля новых автомобилей в этом количестве составляла 14% (1224 шт.).

Наибольшим спросом в 2021 году пользовался автомобиль Nissan Leaf. С января по декабрь в Украине 121 авто этой модели получили свои первые номера.

На втором месте, с небольшим отрывом от лидера рынка, Audi E-Tron. За год 117 новых полностью электрических кроссоверов от Audi пополнили украинский автопарк.

Третий результат продемонстрировал Mercedes-Benz EQC – 105 ед.

Четвертая строчка рейтинга досталась Porsche Taycan. Это 4-дверное электрическое купе на электротяге выбрали 92 автомобилисты.

Замыкает пятерку лидеров украинского рынка новых электромобилей Jaguar I-Pace, в зачете которого 69 регистраций за 2021 год.