Экспертная организация J.D. Power обнародовала очередной ежегодный рейтинг удовлетворенности клиентов, в котором лучшие места достались машинам Kia и Tesla.

В рейтинге J.D. Power, составленном по результатам опросов относительно удовлетворенности владельцев электромобилей своими авто, электрический кроссовер Kia Niro EV одержал победу в категории массовых автомобилей, а Tesla Model 3 – для рынка премиум-класса.

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Kia Niro EV занял самое высокое место с оценкой 744 из 1000 в рейтинге удовлетворенности клиентов. На втором месте оказался Ford Mustang Mach-E с результатом 741 балл. Сегмент “премиум” забрала Tesla: первое место заняла Model 3 с 777 баллами, а на втором оказался кроссовер Model Y, который набрал 770 баллов.

Рейтинг J.D. Power составлен на основе опроса владельцев электромобилей, которым предлагается оценить свои машины по разным категориям, включая: соответствие паспортного и реального запаса хода, наличие общественных зарядных станций, запас хода в целом, стоимость владения и удовольствие от вождения, удобство зарядки в домашних условиях, оформление интерьера и экстерьера, особенности безопасности и технологии, опыт обслуживания, качество и надежность автомобиля.

Далее подбивается результат по сумме набранных баллов. Максимальное значение – 1000 баллов, а средний уровень удовлетворенности владельцев новых электромобилей составляет 754. Это число увеличивается до 766 для собственников, которые владели электромобилем до текущего.

По информации J.D. Power, сейчас три основные проблемные области для новых электромобилей – это информационно-развлекательная система, проблемы с качеством экстерьера и скрипы, лязг и другие посторонние звуки в салоне.

Фото: количество самых высоких наград J.D. Power, которые автомобильные бренды получили в течение 2021 года / J.D. Power