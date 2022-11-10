Згідно з дослідженнями американської компанії J.D. Power, головна причина - нестача у дилерів нових автомобілів.

У США проблема нестачі нових автомобілів дуже суттєва. Це називають основною причиною зниження задоволеності клієнтів від покупки автомобіля вперше за 10 років.

Загальна задоволеність продажами впала до 786 (за 1000-бальною шкалою) з 789 у 2021 році.

Також цікаво названо сучасні електромобілі, якими власники задоволені найбільше

Коли у 2021 році ціни на нові автомобілі зросли, на задоволеності клієнтів це не дуже вплинуло. Цього року запаси нових транспортних засобів ще більше скоротилися, що дало змогу дилерам заробляти більше, ніж рекомендована роздрібна ціна виробника (MSRP). Це викликає невдоволення покупців.

Ще одним ключовим висновком дослідження є те, що покупці електромобілів (EV) продовжують отримувати менший досвід продажів, ніж покупці традиційних бензинових транспортних засобів. Наприклад, задоволеність серед власників масових акумуляторних електромобілів (BEV) на 56 пунктів нижча, ніж серед власників транспортних засобів з ДВЗ (791 проти 847 відповідно). Задоволеність серед власників BEV преміум-класу на 33 бали нижча, ніж серед власників автомобілі на бензині (831 проти 864 відповідно).

Партнер Авто24

Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf.

Основні результати дослідження 2022 року:

Відвідування дилерських центрів зменшується, оскільки покупці стають більш задоволеними цифровою роздрібною торгівлею: через відсутність асортименту відвідування дилерських центрів стає менш важливим, оскільки, здається, покупцям стає все зручніше здійснювати онлайн-покупки. Цього року 85% покупців заявили, що відвідали дилерський центр під час процесу покупки, порівняно з 88% у 2021 році.

Водночас кількість онлайн-продажів збільшилася. Наприклад, 18% покупців, які відвідали веб-сайт свого бренду або дилера, кажуть, що оформили документи онлайн, порівняно з 13% рік тому.