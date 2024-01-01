Якими автомобілями найбільше задоволені покупці у США: рейтинг

Відтак Porsche другий рік поспіль займає найвище місце серед брендів преміум-класу, а у MINI найвище місце серед брендів масового ринку. Про це йдеться сторінці JD Power.

Згідно з дослідженням JD Power, цього року загальна задоволеність покупців досвідом покупки автомобіля становить 801 бал за 1000-бальною шкалою. Рік тому цей показник тримався на рівні 793 бали.

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"У 2023 році покращення асортименту нових автомобілів і ціноутворення підвищили рівень задоволеності клієнтів порівняно з мінімумами 2022 року. І це знову стало очевидним цього року. Покупці бачать широкий асортимент транспортних засобів на вибір, ціни стають більш конкурентоспроможними на ринку. Але цьогорічне дослідження показує, що залишається ще багато можливостей для оптимізації шляху до покупки", – сказав віце-президент з роздрібної торгівлі автомобілями JD Power Стюарт Стропп.

Покупці BEV все ще менш задоволені, ніж покупці ICE: хоча розрив між покупцями автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ICE) і електромобілів на акумуляторних батареях (BEV) стає меншим, покупці BEV все ще помітно менш задоволені.

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Індекс задоволеності серед покупців автомобілів ICE масового ринку становить 857, але падає до 822 серед покупців BEV масового ринку – і подібна картина існує серед покупців автомобілів преміум-класу.

Крім того, як масовий ринок, так і преміум-покупці BEV продовжують бути менш задоволені знаннями та досвідом дилерського персоналу. Покупці Tesla, зокрема, мають помітно нижчу задоволеність ефективністю пояснення характеристик автомобіля.

Другий рік поспіль Porsche займає найвище місце в рейтингу задоволеності продажами серед брендів преміум-класу з результатом 851. Infiniti (840) займає друге місце, а Jaguar (838) займає третє місце.

Інфографіка: Авто24 за даними JD Power

MINI посідає найвищий рівень задоволеності продажами серед брендів масового ринку з результатом 829. Buick (827) займає друге місце, а Subaru (825) займає третє місце.

Нижче наведено бренди з найвищим рейтингом у кожному сегменті:

Автомобіль преміум-класу: Porsche (другий рік поспіль).

SUV преміум-класу: Porsche (другий рік поспіль).

Автомобіль масового ринку: Nissan.

Масовий позашляховик/мінівен: Buick.

Вантажівка масового ринку: GMC (другий рік поспіль).

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Дослідження індексу задоволеності продажами в США (SSI), що триває вже 39 років, вимірює задоволеність досвідом продажів серед покупців нових автомобілів і тих, хто відмовляється від них (тих, хто робить покупки в дилерському центрі та купує в іншому місці).

Задоволеність покупця базується на шести факторах (у порядку важливості):

процес доставлення;

дилерський персонал;

опрацювання угоди;

оформлення документів;

дилерський заклад;

вебсайт дилера.

Задоволеність тих, хто відмовляється, залежить від п’яти факторів: продавець; ціна; об'єкт; різноманітність інвентаря; переговори.

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Дослідження індексу задоволеності продажами (SSI) у США за 2024 рік базується на відповідях 34 596 покупців, які придбали або взяли в оренду свій новий автомобіль з березня по травень 2024 року. Дослідження є комплексним аналізом досвіду купівлі нового автомобіля та вимірює задоволеність клієнтів продажем.

Дослідження також вимірює задоволеність брендами та дилерськими центрами. Дослідження проводилося з липня по вересень 2024 року.