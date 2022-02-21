Під час пандемії багатьом людям довелося змінити спосіб заробітку на життя, та коли це не проста офісна робота за комп'ютером, округа може бути не готова до переїзду бізнесу.

Йосеф Рабіновіц із Флориди є власником компанії Take It EZ LLC – контори з прокату автомобілів. Через пандемію він переніс свій офіс до будинку, а автопарк розмістив вздовж дороги.

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Чоловік володіє будинком площею 139 м2 у щільно заселеному районі міста. Тому постійна товкотнеча біля його будинку та купа машин при дорозі дуже не подобаються сусідам, чий спокій порушено.

Житель цього району, розповів Local 10 News: “Ми повсюдно маємо справу з Airbnb, тут важко жити, усе так змінилося з 1970 року… Тепер у нас є пункт прокату автомобілів. Що далі? Я вирішив продати свій будинок. Досить з мене”. Сусід бізнесмена також зазначив що машини часто миють на подвір’ї та просто на дорозі.

Як не дивно, коли журналісти Local 10 News, запитали у Рабіновіца про ситуацію, той заперечив будь-яку інформацію про бізнес, сказавши: “Який бізнес з прокату автомобілів? Я таким не займаюсь”. При цьому активно чистив один з автомобілів зі свого багатого автопарку. А пошук за назвою Take It EZ LLC приводить на сторінку з усіма його автомобілями та точною адресою.