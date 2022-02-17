Легендарний німецький тюнер, що спеціалізується на автомобілях, переважно Mercedes-Benz, повідомив, що його перший проєкт із двоколісною технікою був розкуплений за дві хвилини. Буквально.

Можна було б сказати, що мотоцикли Brabus, “розкупили, як гарячі пиріжки”, але тут покупці діставали свої “пиріжки” прямо з печі. Такий успіх, безсумнівно, надихне Brabus на продовження експериментів з двоколісною технікою, однак вони вже не будуть першими, а отже не такими цінними. Це певним чином пояснює шалений ажіотаж довкола Brabus 1300 R – тюнінгованого KTM 1290 Super Duke R Evo.

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14 лютого Brabus почав приймати замовлення на лімітовану серію мотоциклів – перших у своїй історії. Модель під назвою 1300 R, яка є тюнінгованою версією KTM 1290 Super Duke R Evo, випустять у кількості 154 екземплярів. Мотоцикли були розпродані моментально. Приємна звістка для тих, хто не встиг оформити замовлення: на сайті KTM можна занести своє ім'я до списку очікування, на випадок, якщо хтось із замовників відмовиться від купівлі 1300 R. У те, що таке справді може трапитись, важко повірити, адже у Brabus без перебільшення мільйони шанувальників по всьому світу, а особливих мотоциклів вкрай обмежена кількість.

Детально про сам мотоцикл Brabus 1300 R ми розповідали раніше, але зазначимо, що він побудований за всіма канонами Brabus – має карбоновий “кузов”, посилений мотор і навіть розкішніше сидіння з підігрівом. А оригінальна передня фара KTM була замінена на круглу, що нагадує оптику G-Class, тому цей мотоцикл ідеально пасує до тюнінгованого “Геліка”.

Свою першу роботу з двоколісником Brabus випустив у двох колірних версіях: Signature Black та Magma Red, по 77 примірників кожної. Цікаво, що вартість мотоциклів досі не оприлюднена.

Фото: Brabus 1300 R / Brabus