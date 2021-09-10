Італійський мотовиробник представив новий нейкед Brutale 1000 RS, як доступнішу версію Brutale 1000 RR, з тим самим мотором, але іншою підвіскою та функціями.

MV Agusta Brutale 1000 RS отримав 17-дюймових колеса з новим дизайном та нові значки, але в іншому не відрізняється від Brutale 1000 RR зовні.

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Активна підвіска, виготовлена ​​компанією Öhlins для моделі 1000 RR, була залишена на полиці на користь механічної вилкової системи USD від Marzocchi. Регульовані передні амортизатори поєднуються з прогресивною монопідвіскою від Sachs ззаду.

Хоча версія RS отримала простішу підвіску, демпфер на кермі все ще від Öhlins. Передбачається, що в цій версії мотоцикл забезпечує більший комфорт, завдяки м’якішому сидінню, піднятому керму, набору нових дзеркал заднього виду та переміщеним опорам для ніг.

Всю необхідну інформацію райдер отримує з 5,5-дюймового TFT-дисплея панелі приладів, яка також індексує налаштування восьмирівневого контролю тяги, роботу системи ABS Continental MK100, тиску в колесах та контролю тяги на старті.

Фото: MV Agusta Brutale 1000 RS 2021 / MV Agusta

MV Agusta дозволяє райдеру підключати свій смартфон і виводити зображення на екран мотоцикла за допомогою спеціального додатка. Навігація інтегрована в пристрій, як і Bluetooth та супутниковий трекер.

MV Agusta Brutale 1000 RS оснащується рядним чотирициліндровим агрегатом об’ємом 998 кубічних сантиметрів з 16 радіальними клапанами, який розвиває потужність у 208 к.с. при 13 000 об/хв та 116,5 Нм при 11 000 об/хв. Максимальна швидкість байка становить понад 300 км/год.

Наразі виробник можливість попереднього замовлення MV Agusta Brutale 1000 RS з внесенням депозиту у 100 євро. Загальна вартість мотоцикла – 25 500 євро.