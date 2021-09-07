В Україні зареєстровано два електромотоцикли Harley-Davidson. Один з них вдалося сфотографувати у Києві.

Фото рідкісного на наших дорогах транспортного засобу виклав на своїй сторінці у Facebook засновник та директор "Evodrive" Володимир Кулик. Ця компанія реалізує в Україні зарядні просторі для електромобілів, то ж безпосередньо причетна до розвитку електромобільного транспорту в Україні.

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Власником електричного Harley-Davidson виявився баріста, блогер та керівник проекту у Racer – мотоспорт в Україні Макс Сергеєв. Зі слів власника, свій "Харлей" він придбав у українського офіційного дилера американської марки. Цінник електромотоцикла стартує від 36 000 євро. То ж, ймовірно, вже найближчим часом електричні мотоцикли Harley-Davidson перестануть бути дивиною на наших дорогах.