В Украине зарегистрированы два электромотоцикла Harley-Davidson. Один из них удалось сфотографировать в Киеве.

Фото редкого на наших дорогах транспортного средства выложил на своей странице в Facebook основатель и директор "Evodrive" Владимир Кулик. Эта компания реализует в Украине зарядные пространства для электромобилей, потому непосредственно причастна к развитию электромобильного транспорта в Украине.

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Владельцем электрического Harley-Davidson оказался бариста, блогер и руководитель проекта в Racer – мотоспорт в Украине Макс Сергеев. По словам владельца, свой "Харлей" он приобрел у украинского официального дилера американской марки. Ценник электромотоцикла стартует от 36 000 евро. Так что, вероятно, уже в ближайшее время электрические мотоциклы Harley-Davidson перестанут быть диковинкой на наших дорогах.