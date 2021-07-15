Байк оснащен мотором Revolution Max 1250T V-twin с жидкостным охлаждением.

В рамках капитального обновления своей линейки Harley-Davidson официально представил новую 121-сильную модель Sportster S, которая станет флагманом семейства "Спортстер".

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Мощность нового мотора V-twin с водяным охлаждением от Harley-Davidson, который получил название Revolution Max 1250T в Sportster S составляет 121 лошадиную силу, крутящий момент – 127 ньютон-метров. Это на полсотни сил больше, чем доступно у модели Pan America 1250 с тем же мотором. А по сравнению с моделью Iron 1200, мощность новинки больше вдвое, но при этом более экономичная, потребляя 4,8 литра бензина на 100 километров пробега, вместо 4,9 литров, которые "ест" Iron 1200.

"Sportster S – совершенно новый мотоцикл с мотором Revolution Max, который устанавливает новый стандарт производительности линейки Sportster", – сказал Йохен Цайц, председатель, президент и генеральный директор Harley-Davidson. "Это новое поколение Sportster выделяется мощностью, производительностью, технологией и стилем. И это часть нашего обязательства представить мотоциклы, которые соответствуют нашей стратегии повышения желательности и следованию наследии Harley-Davidson ".

Фото: Harley-Davidson Sportster S / Harley-Davidson

Двигатель Sportster S одновременно выступает структурным элементом шасси, а это значит, что у байка нет обычной рамы, а элементы подрамника, прикрепленные болтами непосредственно к двигателю. Harley-Davidson говорит, что это значительно уменьшает вес байка (он весит на 28 кило меньше, чем Iron 1200) и помогает лучше централизовать массу для улучшения управляемости.

Высоко смонтированный выхлоп и вынесенные вперед ножные органы управления усиливают его амбиции в плане производительности, но Harley-Davidson предложит комплект для изменения их положения, для более расслабленной позы за рулем.

"Каждый визуальный элемент дизайна модели Sportster S является выражением чистой силы мотоцикла", – сказал шеф дизайна Harley-Davidson Брэд Ричардс. "Это волк в волчьей шкуре".

Sportster S будет доступен в США уже с этой осени, с начальной ценой 14 999 долларов.