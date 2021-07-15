Байк оснащений мотором Revolution Max 1250T V-twin з рідинним охолодженням.

В рамках капітального оновлення своєї лінійки Harley-Davidson офіційно представив нову 121-сильну модель Sportster S, яка стане флагманом сімейства “Спортстерів”.

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Потужність нового мотора V-twin з водяним охолодженням від Harley-Davidson, який отримав назву Revolution Max 1250T у Sportster S становить 121 кінську силу, крутний момент – 127 ньютон-метрів. Це на півсотні сил більше, ніж доступно моделі Pan America 1250 з тим же мотором. А у порівнянні з моделлю Iron 1200, потужність новинки більша вдвічі, але при цьому економічнішою, споживаючи 4,8 літра бензину на 100 кілометрів пробігу, замість 4,9 літрів, які “їсть” Iron 1200.

“Sportster S – абсолютно новий мотоцикл з мотором Revolution Max, який встановлює новий стандарт продуктивності лінійки Sportster”, – сказав Йохен Цайц, голова, президент і генеральний директор Harley-Davidson. “Це нове покоління Sportster виділяється потужністю, продуктивністю, технологією та стилем. І це частина нашого зобов’язання представити мотоцикли, які відповідають нашій стратегії підвищення бажаності та слідуванню спадщині Harley-Davidson”.

Фото: Harley-Davidson Sportster S / Harley-Davidson

Двигун Sportster S одночасно виступає структурним елементом шасі, а це означає, що байк не має звичайної рами, а елементи підрамника, прикріплені болтами безпосередньо до двигуна. Harley-Davidson каже, що це значно зменшує вагу байка (він важить на 28 кіло менше, ніж Iron 1200) і допомагає краще централізувати масу для поліпшення керованості.

Його високо змонтований вихлоп та винесені вперед ножні органи управління посилюють його амбіції щодо продуктивності, але Harley-Davidson запропонує комплект для зміни їх положення, задля більш розслабленої пози за кермом.

“Кожен візуальний елемент дизайну моделі Sportster S є виразом чистої сили мотоцикла”, – сказав шеф дизайну Harley-Davidson Бред Річардс. “Це вовк у вовчій шкурі”.

Sportster S буде доступний у США вже з цієї осені, з початковою ціною 14 999 доларів.