Итальянский мотопроизводитель представил новый нейкед Brutale 1000 RS в качестве более доступной версии Brutale 1000 RR, с тем же мотором, но с другой подвеской и функциями.

MV Agusta Brutale 1000 RS получил 17-дюймовые колеса с новым дизайном и новые значки, но в остальном не отличается от Brutale 1000 RR снаружи.

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Активная подвеска, изготовленная Öhlins для модели 1000 RR, была оставлена на полке в пользу механической вилочной системы USD от Marzocchi. Регулируемые передние амортизаторы сочетаются с прогрессивной моноподвеской от Sachs сзади.

В то время как версия RS получила более простую подвеску, демпфер на руле все еще от Öhlins. Предполагается, что в этой версии мотоцикл обеспечивает больший комфорт, благодаря более мягкому сидению, поднятому рулю, набору новых зеркал заднего вида и перемещенным опорам для ног.

Всю необходимую информацию райдер получает с 5,5-дюймового TFT-дисплея панели приборов, которая также индексирует настройки восьмиуровневого контроля тяги, работу системы ABS Continental MK100, давления в колесах и контроля тяги на старте.

Фото: MV Agusta Brutale 1000 RS 2021 / MV Agusta

MV Agusta позволяет райдеру подключать свой смартфон и выводить изображение на экран мотоцикла с помощью специального приложения. Навигация интегрирована в устройство, как и Bluetooth и спутниковый трекер.

MV Agusta Brutale 1000 RS оснащается рядным четырехцилиндровым агрегатом объемом 998 кубических сантиметров с 16 радиальными клапанами, который развивает мощность в 208 л. с. при 13 000 об/мин и 116,5 Нм при 11 000 об/мин. Максимальная скорость байка составляет более 300 км / ч.

Сейчас производитель возможность предварительного заказа MV Agusta Brutale 1000 RS с внесением депозита в 100 евро. Общая стоимость мотоцикла – 25 500 евро.