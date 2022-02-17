Легендарный немецкий тюнер, специализирующийся на автомобилях, в основном Mercedes-Benz, сообщил, что его первый проект с двухколесной техникой был раскуплен за две минуты. Буквально.

Можно было бы сказать, что мотоциклы Brabus “раскупили, как горячие пирожки”, но тут покупатели доставали свои “пирожки” прямо из печи. Такой успех, несомненно, вдохновит Brabus на продолжение экспериментов с двухколесной техникой, однако они уже не будут первыми, а следовательно не такими ценными. Это определенным образом объясняет бешеный ажиотаж вокруг Brabus 1300 R – тюнингового KTM 1290 Super Duke R Evo.

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14 февраля Brabus начал принимать заказы на лимитированную серию мотоциклов – первых в своей истории. Модель под названием 1300 R, которая является тюнингованной версией KTM 1290 Super Duke R Evo, выпустят в количестве 154 экземпляров. Мотоциклы были распроданы моментально. Приятное известие для тех, кто не успел оформить заказ: на сайте KTM можно занести свое имя в список ожидания, на случай, если кто-то из заказчиков откажется от покупки 1300 R. В то, что такое действительно может случиться, трудно поверить, ведь у Brabus без преувеличения миллионы поклонников по всему миру, а особых мотоциклов крайне ограниченное количество.

Детально про сам мотоцикл Brabus 1300 R мы рассказывали ранее, но отметим, что он построен по всем канонам Brabus – имеет карбоновый “кузов”, усиленный мотор и даже роскошнее сиденья с подогревом. А оригинальная передняя фара KTM была заменена на круглую, напоминающий оптику G-Class, так что этот мотоцикл идеально подходит к тюнинговому “Гелику”.

Свою первую работу с двухколесным Brabus выпустил в двух цветовых версиях: Signature Black и Magma Red, по 77 экземпляров каждой. Интересно, что стоимость мотоциклов до сих пор не обнародована.

Фото: Brabus 1300 R / Brabus