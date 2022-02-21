Во время пандемии многим людям пришлось изменить способ заработка на жизнь, и когда это не простая офисная работа за компьютером, округа может быть не готова к переезду бизнеса.

Йосеф Рабиновиц из Флориды является владельцем компании Take It EZ LLC – конторы по прокату автомобилей. Из-за пандемии он перенес свой офис в дом, а автопарк разместил вдоль дороги.

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Мужчина владеет домом площадью 139 м2 в плотно заселенном районе города. Поэтому постоянная толкотня возле его дома и куча машин у дороги очень не нравятся соседям, чье спокойствие нарушено.

Житель этого района, рассказал Local 10 News: “Мы повсеместно имеем дело с Airbnb, здесь трудно жить, все так изменилось с 1970 года... Теперь у нас есть пункт проката автомобилей. Что дальше? Я решил продать свой дом. Хватит с меня”. Сосед бизнесмена также отметил, что машины часто моют во дворе и просто на дороге.

Как ни странно, когда журналисты Local 10 News, спросили у Рабиновица о ситуации, тот опроверг любую информацию о бизнесе, сказав: “Какой бизнес по прокату автомобилей? Я таким не занимаюсь”. При этом активно чистил один из автомобилей из своего богатого автопарка. А поиск по названию Take It EZ LLC приводит на страницу со всеми его автомобилями и точным адресом.