Які найдешевші нові автомобілі можна купити в Україні

До цього переліку увійшли різноманітні моделі: від компактних хетчбеків до кросоверів. Проте, бюджет в $20 000 є досить скромним, тому не варто очікувати від даних автівок преміального оснащення.

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Наприклад, майже всі згадані в цьому рейтингу автомобілі в базовій комплектації пропонуються з механічною коробкою передач. Тим, хто шукає “автомат”, варто розуміти, що за кращу комплектацію з додатковими опціями доведеться доплатити в середньому понад 1000 доларів.

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Після детального аналізу ринку, редакція Авто 24 з’ясувала, що найдоступнішими новими автомобілями в Україні є наступні моделі:

Chery Tiggo 2 Pro – від 14 700 доларів (618 000 гривень); Citroen C-Elysse – від $15 410 (647 700 грн); Citroen C3 – від 15 420 доларів (648 090 гривень); Fiat Panda – від $15 465 (650 000 гривень); Hyundai i10 – від 15 956 доларів (666 400 грн); Chery Tiggo 4 Pro – від $16 607 (699 000 гривень); Renault Taliant – від 16 775 доларів (704 900 грн); Suzuki Swift – від $17 630 (741 000 гривень); Seat Ibiza – від 17 686 доларів (743 000 гривень); Skoda Fabia – від $17 867 (748 510 гривень); Changan CS 35 Plus – від 17 901 доларів (752 400 грн); Haval M6 – від $18 677 (785 000 гривень); MG ZS – від 18 963 доларів (797 000 грн); Opel Crossland – від $19 391 (815 000 гривень).

Водночас тим, хто шукає недорогий електромобіль, доведеться обирати зі значно меншої кількості варіантів. Річ у тім, що знайти повністю електричну модель в офіційного дилера з таким бюджетом майже неможливо.

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Однак, в Україні є десятки приватних компаній, які займаються імпортом нових авто з Китаю та інших країн. Завдяки їм послугами, до 20 тисяч доларів цілком реально придбати наступні електромобілі: