Які найдешевші нові автомобілі можна купити в Україні

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Перелік найдоступніших нових авто в Україні
До цього переліку увійшли різноманітні моделі: від компактних хетчбеків до кросоверів. Проте, бюджет в $20 000 є досить скромним, тому не варто очікувати від даних автівок преміального оснащення.
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Наприклад, майже всі згадані в цьому рейтингу автомобілі в базовій комплектації пропонуються з механічною коробкою передач. Тим, хто шукає “автомат”, варто розуміти, що за кращу комплектацію з додатковими опціями доведеться доплатити в середньому понад 1000 доларів.
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Після детального аналізу ринку, редакція Авто 24 з’ясувала, що найдоступнішими новими автомобілями в Україні є наступні моделі:
- Chery Tiggo 2 Pro – від 14 700 доларів (618 000 гривень);
- Citroen C-Elysse – від $15 410 (647 700 грн);
- Citroen C3 – від 15 420 доларів (648 090 гривень);
- Fiat Panda – від $15 465 (650 000 гривень);
- Hyundai i10 – від 15 956 доларів (666 400 грн);
- Chery Tiggo 4 Pro – від $16 607 (699 000 гривень);
- Renault Taliant – від 16 775 доларів (704 900 грн);
- Suzuki Swift – від $17 630 (741 000 гривень);
- Seat Ibiza – від 17 686 доларів (743 000 гривень);
- Skoda Fabia – від $17 867 (748 510 гривень);
- Changan CS 35 Plus – від 17 901 доларів (752 400 грн);
- Haval M6 – від $18 677 (785 000 гривень);
- MG ZS – від 18 963 доларів (797 000 грн);
- Opel Crossland – від $19 391 (815 000 гривень).
Водночас тим, хто шукає недорогий електромобіль, доведеться обирати зі значно меншої кількості варіантів. Річ у тім, що знайти повністю електричну модель в офіційного дилера з таким бюджетом майже неможливо.
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Однак, в Україні є десятки приватних компаній, які займаються імпортом нових авто з Китаю та інших країн. Завдяки їм послугами, до 20 тисяч доларів цілком реально придбати наступні електромобілі:
- BYD Seagull – від 13 100 до 15 800 доларів;
- BYD Dolphin – від $17 600 до $21 400;
- BYD Yuan UP – від 17 600 до 21 500 доларів;
- Honda M-NV – від 17 500 до 20 500 доларів;
- Volkswagen ID.3 – від 20 000 до 22 400 доларів.