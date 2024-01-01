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Які найдешевші нові автомобілі можна купити в Україні

На українському ринку на початку 2025 року продається близько десятка різноманітних моделей легковиків, які підійдуть для тих, хто шукає абсолютно нове авто з невеликим бюджетом до 20 тисяч доларів.
Які нові авто можна купити в Україні за невеликий бюджет: перелік - Auto24

ФОТО: Freepik|

Перелік найдоступніших нових авто в Україні

Данило Северенчук
logo1 лютого, 18:18
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До цього переліку увійшли різноманітні моделі: від компактних хетчбеків до кросоверів. Проте, бюджет в $20 000 є досить скромним, тому не варто очікувати від даних автівок преміального оснащення.

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Наприклад, майже всі згадані в цьому рейтингу автомобілі в базовій комплектації пропонуються з механічною коробкою передач. Тим, хто шукає “автомат”, варто розуміти, що за кращу комплектацію з додатковими опціями доведеться доплатити в середньому понад 1000 доларів.

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Після детального аналізу ринку, редакція Авто 24 з’ясувала, що найдоступнішими новими автомобілями в Україні є наступні моделі:

  1. Chery Tiggo 2 Pro – від 14 700 доларів (618 000 гривень);
  2. Citroen C-Elysse – від $15 410 (647 700 грн);
  3. Citroen C3 – від 15 420 доларів (648 090 гривень);
  4. Fiat Panda – від $15 465 (650 000 гривень);
  5. Hyundai i10 – від 15 956 доларів (666 400 грн);
  6. Chery Tiggo 4 Pro – від $16 607 (699 000 гривень);
  7. Renault Taliant – від 16 775 доларів (704 900 грн);
  8. Suzuki Swift – від $17 630 (741 000 гривень);
  9. Seat Ibiza – від 17 686 доларів (743 000 гривень);
  10. Skoda Fabia – від $17 867 (748 510 гривень);
  11. Changan CS 35 Plus – від 17 901 доларів (752 400 грн);
  12. Haval M6 – від $18 677 (785 000 гривень);
  13. MG ZS – від 18 963 доларів (797 000 грн);
  14. Opel Crossland – від $19 391 (815 000 гривень).

Водночас тим, хто шукає недорогий електромобіль, доведеться обирати зі значно меншої кількості варіантів. Річ у тім, що знайти повністю електричну модель в офіційного дилера з таким бюджетом майже неможливо.

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Однак, в Україні є десятки приватних компаній, які займаються імпортом нових авто з Китаю та інших країн. Завдяки їм послугами, до 20 тисяч доларів цілком реально придбати наступні електромобілі:

  • BYD Seagull – від 13 100 до 15 800 доларів;
  • BYD Dolphin – від $17 600 до $21 400;
  • BYD Yuan UP – від 17 600 до 21 500 доларів;
  • Honda M-NV – від 17 500 до 20 500 доларів;
  • Volkswagen ID.3 – від 20 000 до 22 400 доларів.

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