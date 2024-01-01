Які автомобілі іржавіють найшвидше: перелік

Звичайно, при експлуатації за складних умов будь-який кузов може почати вкриватись осередками іржі. Однак, деякі авто все ж мають вищу схильність до корозії, порівняно з іншими. В цьому переліку зібрані 7 таких моделей.

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7 місце – Mazda 6 (2002-2007)

Загалом, Mazda 6 цих років випуску отримала репутацію досить надійного авто, оскільки має витривалі двигуни та електрику. Проте, кузов цієї моделі є досить слабким через погану заводську обробку. Найчастіше починають іржавіти днище, пороги та задні арки, хоча також поширені випадки коли подібна проблема з’являється й на дверях.

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6 місце – Opel Vectra C (2002-2008)

Раніше бренд Opel мав погану репутацію через низьку витривалість кузовів до корозії. До слова, наразі цей факт вже давно є міфом й автівки німецького автовиробника мають чудову обробку. Проте, українські покупці досі дещо недолюблюють їх. У Opel Vectra C ситуація з іржею аналогічна до Mazda 6: найбільше страждають днище, пороги та арки.

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5 місце – Nissan Almera (2000 – 2006)

На відміну від Opel, навіть сучасні моделі Nissan не дуже відомі своєю стійкістю до корозії, однак, у цьому випадку переважна більшість українських покупців чомусь не вважає це за проблему.

У випадку Nissan Almera другого покоління (N16) корозія може з’явитись майже всюди, оскільки кузов має досить тонкий метал та погане лакофарбове покриття. Більшість цих автомобілів на ринку хоча б раз мали кузовний ремонт.

4 місце – Mitsubishi Outlander (2003-2008)

Mitsubishi Outlander першого покоління є чудовим зразком утилітарного кросовера. Цей кросовер при правильному догляді за кузовом може демонструвати непогану схильність до корозії, але більшість варіантів на ринку вживаних авто - іржаві.

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3 місце – Subaru Forester (2002 - 2008)

Друга генерація Subaru Forester, ймовірно, є найпроблемнішою в плані стійкості до корозії з усієї лінійки моделі. Іржа з’являється майже всюди: під передніми арками, на дверях, днищі, порогах та в інших місцях. Майже всі власники цих авто були змушені займатись ремонтом кузова, адже в інакшому випадку експлуатувати такий автомобіль було б неможливо.

2 місце – Volkswagen Passat B6 (2005-2010)

Цей автомобіль має статус народного улюбленця, навіть попри те, що кузов Passat шостого покоління є одним з найслабших у класі. Окрім стандартних зазначених раніше місць, осередки корозії з’являються навіть під ручками, або взагалі на даху. До слова, наступна генерація моделі – Passat B7, має майже такі ж проблеми.

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1 місце - Daewoo Nexia

Daewoo Nexia проєктувалась корейськими інженерами як максимально доступний автомобіль, тому її кузов не отримав майже ніякої обробки. Як наслідок, слово корозія є синонімом до назви цього авто. Переважна більшість усіх наявних в Україні Daewoo Nexia або вже мали кузовний ремонт, або мають серйозні осередки іржі.