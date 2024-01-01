Які автомобілі мали найдивніше розташування запасного колеса

Більшість моделей автомобілів більше не мають повнорозмірних запасних коліс, через їх великі розміри. Натомість автовиробники використовують неповноцінні колеса – так звані “докатки”, адже вони займають менше корисного простору багажного відділення.

Читайте також: Рідкісні та маловідомі моделі Skoda: фото

Проте, автівки минулого сторіччя мали набагато менші колеса й автовиробники могли проявити більшу креативність, коли справа доходила до пошуку місця для “запаски”. Інженери ховали її під підлогою багажника, під капотом або навіть під самим автомобілем.

Як розповідає The Autopian, найкреативнішими з усіх виявились розробники британської компанії Bristol. Вони виокремили спеціальний простір для запасного колеса всередині переднього крила, прямо за передньою віссю. Bristol – це маловідомий британський автовиробник. Спершу фірма займалась виробництвом літаків й називалась Bristol Airplane Company.

Bristol 400 з традиційним розташуванням “запаски” на багажнику

Після завершення Першої світової війни в 1918 році, замовлення на літаки швидко вичерпалися, й компанія зіткнулася з проблемою надлишку робочої сили, яка майже нічого не виробляла. Бажаючи уникнути такої ситуації після Другої світової війни, у 1945 році керівництво Bristol створило автомобільний підрозділ й незабаром після цього почалось виробництво автомобілів.

Першою моделлю компанії був Bristol 400 - похідна від довоєнних автівок BMW, ретельно перероблена й з унікальним кузовом від Pininfarina. Bristol 400 дебютував у 1947 році. Відповідно стилю 1930-х і 1940-х років, він мав запасне колесо на кришці багажника ззаду.

Корисно: Яке запасне колесо краще: повноцінне, докатка чи ремкомплект

Однак, післявоєнний період був часом швидких змін в галузі автомобілебудування, тому компанія Bristol шукала можливості не відставати від конкурентів. У 1953 році дебютувало купе Bristol 404, яке дійсно мало кілька інноваційних рішень. Автівка відрізнялась елегантним зовнішнім виглядом. До того ж з потужністю в 125 кінських сил й шасі вагою 997 кілограмів купе було досить швидким та мало відмінну керованість.

Bristol 404

Але найбільшою відмінністю Bristol 404 є те, що він став піонером унікальної нової функції. Його запасне колесо було сховане у прихований відсік у передньому крилі. Його наступники, починаючи з Bristol 405, згодом також успадкували цю концепцію.

Запасне колесо знаходилося з боку пасажира, а в протилежному відсіку крила ховався акумулятор автомобіля. Варто зазначити, що шина розміщувалася з лівого боку транспортного засобу, оскільки водій сидів праворуч. Усього було виготовлено лише 51 екземпляр Bristol 404, що є типовою нормою для малосерійних виробників того часу.

Читайте також: Зайве колесо: 5 найкращих триколісних автомобілів

Варто зазначити, що такий “фокус” з розміщенням колеса позитивно вплинув на розподіл ваги. На жаль, протягом десятиліть Bristol залишався маловідомим британським виробником розкішних моделей, які мали низький попит. Компанія кілька разів переходила з рук в руки, але зуміла продовжувати працювати.

Bristol Blenheim 3, Bristol Fighter і концепція Bristol Bullet

Останньою моделлю, що мала приховану “запаску” в крилі був Blenheim 3 2000-го року випуску. Водночас у 2004 році компанія презентувала Bristol Fighter – спортивне купе з дверцятами типу “крило чайки” та двигуном V10 Dodge Viper потужністю 525 кінських сил. З появою Fighter, автовиробник відмовився від традиції коліс у крилах. Модель залишалася у виробництві до 2011 року, коли Bristol збанкрутувала.

Також корисно: Як дізнатися на ходу, що пробив колесо

Пізніше активи компанії були викуплені групою, відомою як Kamkorp. Вона сподівалася відродити назву бренду завдяки родстеру Bullet з двигуном BMW. Модель з’явилася на Фестивалі швидкості в Гудвуді у 2016 році, проте, на жаль, без унікальної технології зберігання запасного колеса. Зрештою, у 2020 році компанія Bristol була остаточно закрита, а виробництво Bullet так і не розпочали.

Варто зауважити, що в 1950-х роках цей унікальний інженерний і дизайнерський хід з розміщенням “запаски” в крилі мав сенс. Проте, Bristol була єдиною компанією, яка робила це, й, мабуть, не дарма. З роками колеса автомобілів стали більшими.

Було б значно менш практично спробувати заховати сучасне 20-дюймове колесо у крило сучасного автомобіля. Окрім цього, є проблеми з безпекою під час аварії, оскільки не ідеально мати велике металеве колесо в місці, яке повинно зім’ятися, щоб поглинути енергію під час аварії.