На щастя, більшість з нас не застала тих сумних часів, коли автовиробники рахували кожну деталь, намагаючись зекономити ще дещицю собівартості. Доходило до того, що деякі визнали зайвим четверте колесо: навіщо воно, якщо і на трьох машина стоїть і не перекидається?

Насправді, причиною появи триколісних автомобілів не завжди було прагнення знизити ціну – тим більше, не настільки вже вона і знижувалася, особливо, якщо ведучими залишали пару коліс.

З технічної точки зору трицикли були проблемним транспортом, але всі вони мали сенс з точки зору економії коштів

Наприклад, в деяких країнах три колеса автоматично відносять автомобіль до класу важких мотоциклів – з відповідними вимогами до водійського посвідчення. У багатьох країнах сенс триколісних машин був у тому, що податок при їх купівлі був суттєво нижче, ніж у випадку із звичайним автомобілем. А у Великій Британії податок при купівлі “трихколіски” був удвічі нижче, ніж у чотириколісного транспорту аналогічної розмірності.

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Morgan 3-Wheeler

Певно, це найвідоміший триколісний автомобіль у світі. З’явившись ще на початку 1910-х як більш комфортабельна альтернатива мотоциклу, триколісний Morgan після численних успіхів в перегонах набув іміджу фанової машинки для розваг. А вже у 1930-ті навколо нього утворився цілий культ. Який, як не дивно, вдало підтримується і досі – після перерви у 60 років виробництво триколісних машин відновилося (з 2012 р.), звісно, в оновленому вигляді.

Трицикл V-Twin three-wheelers фірма Morgan задумала як комфортабельну альтернативу мотоциклу, але згодом він перетворився на засіб для розваг

V-подібний двигун у 115 к.с. виставлений попереду передньої керованої осі, а обертовий момент від нього кардан передає на єдине заднє колесо. Результат вражає: дивовижний снаряд, який сягає 100 км/год за 4,6 секунд, треба чекати у черзі не менш як півроку. Цікаво, що паралельно з трициклом Morgan Motor Company всі ці роки випускає не менш фанові спортивні родстери незмінного з 1930-х років дизайну і конструкції.

Snyder ST600-C

А це навпаки, найнесподіваніше триколісне авто – адже усі звикли, що Chery QQ – звичайний суперкомпактний автомобільчик з чотирма колесами, хоча і клонований з корейського Daewoo Matiz. Але на базі його кузову кілька китайських компаній випускали триколісні машинки. Snyder ST600 приводиться двоциліндровим інжекторним двигуном, який схований за спинкою заднього сидіння разом з трансмісією. Переднє колесо зайняло майже увесь підкапотний простір, але місце для радіатора двигуна там знайшлося. Машинка розвиває 72 км/год і продавалася, наприклад, в Америці за 8000 доларів.

Кілька китайських виробників використовували кузов Chery QQ для випуску бензинових або електричних трициклів

Крім того, відомий такий собі продукт ZAP Xebra – електромобіль в кузові Chery QQ з найпростішими свинцево-кислотними акумуляторами і пробігом 65 км. Електромоторчик потужністю 6,7 к.с. розганяв чотиримісну машинку до 64 км/год. Автомобільчик продавався у Китаї та навіть в Америці. Але у Штатах стався конфуз: через проблеми з гальмами держава зобов’язала виробника викупити всі екземпляри 208 р. випуску і знищити їх…

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Вантажні автомобілі на трьох колесах з’явилися в період економічних труднощів, але затрималися у виробництві надовго

Mazda T-1500

Справжня вантажівка, тільки с трьома колесами і низьким дорожнім податком. Щоб зрозуміти, що це не моторолер типу ТМЗ “Муравей”, достатньо побачити цей Т-1500 поряд з вантажним фургоном Ford Transit. Індекс у назві означає об’єм чотирициліндрового двигуна, а серед інших були і версії Т-2000 потужністю 81 к.с. і з великою вантажною платформою.

Mazda T-1500 насправді була повнорозмірною вантажівкою, але на трьох колесах

Але найбільше були поширені Т-1100 і Т-1500 потужністю 46 – 60 к.с., вантажопідйомність яких складала 1,5 – 2,0 тонн. Між іншим, виробництво триколісних вантажівок серії Т компанія Mazda завершила лише у 1974 році.

Reliant Robin

Британський автомобіль, який намагалися максимально наблизити за рівнем техніки та комфорту до звичайних чотириколісних машин – при тому що власникам були великі поблажки щодо податків та категорій у водійському посвідченні. Легка машина мала 0,85-літровий двигун потужністю 50 к.с. і розвивала цілком прийнятні для 1970-х років 137 км/год максималки та набирала сотню за 16,1 с.

У Великій Британії податок на автомобілі тривалий час був настільки великим, що трицикли – формально мотоцикли – мали сенс аж до початку 2000-х років

Триколісний хетчбек мав класичне компонування – розташований спереду двигун та ведучі задні колеса, наприклад, як у наших “Жигулів”. Надто довгий як для невеликого мотора капот пояснюється тим, що попереду двигуна під ним помістилося ще й кероване переднє колесо. Крім Англії, автомобіль випускали також в Греції та Індії, а зняли з виробництва лише у 2001 році.

Velorex Oskar

Можливо, цей дивовижний транспорт з Чехословаччини можна вважати автомобілем лише з великою натяжкою, але нам як щирим автомобілістам дуже хочеться вважати його “своїм”, а не віддавати в категорію мотоколясок. Триколісний візок замість класичного кузову мав просторовий каркас, який обтягувався дермантином. Двигун від мотоцикла Jawa приводив заднє колесо і міг бути різного об’єму, аж до 350 куб. см – і з цією найпоширенішою версією Oskar розганявся до 85 км/год.

Velorex Oskar був задуманий як загальнодоступний транспортний засіб, але він прижився в якості соціального транспорту

Ця машина випускалася у 1954 - 1971 рр. В першу чергу це був соціальний транспорт для осіб з інвалідністю, а у меншій кількості він потрапляв до рук держслужбовців: поштарів, агрономів, сільських лікарів.

На завершення доведеться сказати, що триколісні автомобілі і дотепер експлуатуються та випускаються у деяких країнах – навіть якщо не згадувати такий транспорт як таксі тук-тук (швидше це моторолер, аніж авто). В Британії випускається осучаснена версія Morgan`а, причому наступного року має відбутися рейстайлінг 3-Wheeler`a, а в Китаї бігають триколісні таксі на базі тих самих QQ. Це могло б здивувати на фоні перших безпілотних таксі-коптерів, але після триколісних “двохтонок” та родстерів із дермантиновим кузовом автомобільний світ важко чимось здивувати…

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