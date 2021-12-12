К счастью, большинство из нас не застали тех печальных времен, когда автопроизводители просчитывали каждую детальку, пытаясь сэкономить еще толику себестоимости. Доходило до того, что некоторые сочли лишним четвертое колесо: зачем оно, если и на трех машина стоит и не опрокидывается?

На самом деле, причиной появления трехколесных автомобилей не всегда было стремление снизить цену – тем более, не столь уж она и снижалась, особенно, если ведущими оставляли пару колес.

Технически трициклы были проблемным транспортом, но все они имели смысл с точки зрения экономии средств

Например, в некоторых странах три колеса автоматически относят автомобиль к классу тяжелых мотоциклов – с соответствующими требованиями к водительскому удостоверению. Во многих странах смысл трехколесных машин был в том, что налог при их покупке был существенно ниже, чем в случае с обычным автомобилем. А в Великобритании налог при покупке “трехколески” был вдвое ниже, чем у четырехколесного транспорта аналогичной размерности.

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Morgan 3-Wheeler

Вероятно, это самый известный трехколесный автомобиль в мире. Появившись еще в начале 1910-х как более комфортабельная альтернатива мотоциклу, трехколесный Morgan после многочисленных успехов в гонках приобрел имидж фановой машинки для развлечений. А уже в 1930-е вокруг него образовался целый культ. Который, как ни странно, удачно поддерживается до сих пор – после перерыва в 60 лет производство трехколесных машин возобновилось (с 2012 г.), конечно, в обновленном виде.

Трицикл V-Twin three-wheelers фирма Morgan задумала как комфортабельную замену мотоциклу, но скоро он превратился в средство для развлечений

V-образный двигатель в 115 л. с. выставлен впереди передней управляемой оси, а крутящий момент от него кардан передает на единственное заднее колесо. Результат впечатляет: удивительный снаряд, который достигает 100 км/ч за 4,6 секунд, надо ждать в очереди не менее полугода. Интересно, что параллельно с трициклом Morgan Motor Company все эти годы выпускает не менее фановые спортивные родстеры неизменного с 1930-х годов дизайна и конструкции.

Snyder ST600-C

А это наоборот, самое неожиданное трехколесное авто – ведь все привыкли, что Chery QQ – обычный суперкомпактный автомобильчик с четырьмя колесами, хотя и клонированный из корейского Daewoo Matiz. Но на базе его кузова несколько китайских компаний выпускали трехколесные машинки. Snyder ST600 приводится двухцилиндровым инжекторным двигателем, который скрыт за спинкой заднего сиденья вместе с трансмиссией. Переднее колесо заняло почти все подкапотное пространство, но место для радиатора двигателя там нашлось. Машинка развивает 72 км/ч и продавалась, например, в Америке за 8000 долларов.

Несколько китайских производителей использовали кузов Chery QQ для выпуска бензиновых или электрических трициклов

Кроме того, известен некий продукт ZAP Xebra – электромобиль в кузове Chery QQ с простейшими свинцово-кислотными аккумуляторами и пробегом 65 км. Электромотор мощностью 6,7 л. с. разгонял четырехместную машинку до 64 км/ч. Автомобильчик продавался в Китае и несколько лет даже в Америке. Но в Штатах произошел конфуз: из-за проблем с тормозами государство обязало производителя выкупить все экземпляры 2008 года выпуска и уничтожить их…

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Грузовые автомобили на трех колесах появились в период экономических трудностей, но задержались в производстве надолго

Mazda T-1500

Настоящий грузовик, только с тремя колесами и низким дорожным налогом. Чтобы понять, что это не мотороллер типа ТМЗ “Муравей”, достаточно увидеть этот Т-1500 рядом с грузовым фургоном Ford Transit. Индекс в названии означает объем четырехцилиндрового двигателя, а среди прочих были и версии Т-2000 мощностью 81 л. с. и с большой грузовой платформой.

Mazda T-1500 на самом деле была полноразмерным грузовиком, но на трех колесах

Но больше всего были распространены Т-1100 и Т-1500 мощностью 46-60 л. с., грузоподъемность которых составляла 1,5-2,0 тонн. Между прочим, производство трехколесных грузовиков серии Т компания Mazda завершила лишь в 1974 году.

Reliant Robin

Британский автомобиль, который пытались максимально приблизить по уровню техники и комфорта к обычным четырехколесным машинам – при том что владельцам делались большие поблажки по налогам и категориям в водительском удостоверении. Легкая машина имела 0,85-литровый двигатель мощностью 50 л. с. и развивала вполне приемлемые для 1970-х годов 137 км/ч максималки, а сотню набирала за 16,1 секунд.

В Великобритании налог на автомобили долгое время был настолько большим, что трициклы – формально мотоциклы – имели смысл вплоть до начала 2000-х годов

Трехколесный хэтчбек имел классическую компоновку – расположенный спереди двигатель и ведущие задние колеса, например, как у наших “Жигулей”. Слишком длинный как для небольшого мотора капот объясняется тем, что впереди двигателя под ним поместилось еще и управляемое переднее колесо. Кроме Англии, автомобиль выпускали также в Греции и Индии, а сняли с производства лишь в 2001 году.

Velorex Oskar

Возможно, этот удивительный транспорт из Чехословакии можно считать автомобилем лишь с некоторой натяжкой, но нам как истинным автомобилистам очень хочется считать его “своим”, а не отдавать в категорию мотоколясок. Трехколесная тележка вместо классического кузова имела пространственный каркас, который обтягивался дермантином. Двигатель от мотоцикла Jawa приводил заднее колесо и мог быть разного объема, вплоть до 350 куб. см – и с этой самой распространенной версией Oskar разгонялся до 85 км/ч.

Velorex Oskar был задуман как общедоступное транспортное средство, но он прижился в качестве социального транспорта

Данная машина выпускалась в 1954 - 1971 гг. В первую очередь это был социальный транспорт для лиц с инвалидностью, а в меньшем количестве он попадал в руки госслужащих: почтальонов, агрономов, сельских врачей.

В завершение придется сказать, что трехколесные автомобили и до сих пор эксплуатируются и выпускаются в некоторых странах – даже если не вспоминать такой транспорт, как такси тук-тук (скорее это мотороллер, чем авто). В Британии выпускается осовремененная версия Morgan`а, причем в следующем году должен состояться рейстайлинг 3-Wheeler'а, а в Китае бегают трехколесные такси на базе тех самых QQ. Это могло бы удивить на фоне первых беспилотных такси-коптеров, но после трехколесных "полуторок" и родстеров с дермантиновым кузовом автомобильный мир уже трудно чем-то удивить…

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