Это для нас, неравнодушных автолюбителей, любая машина может стать предметом поклонения и даже культа. А для производителей она – бездушный объект, приносящий прибыль. И тем более интересно проследить путь от винных пробок, кухонной посуды и женских юбок до супербыстрых авто, начиненных микрочипами и точной механикой.

Многие из успешных автомобильных компаний “всю свою жизнь” посвятили созданию безлошадных экипажей. Но не меньшее число нынешних производителей в доавтомобильную эпоху специализировалось на других видах продукции. Причем далеко не всегда это было что-то передовое и высокотехнологичное.

Lamborghini

Свой бизнес Феруччо Ламборгини начинал с сельхозтехники, и свое доброе имя он прославил сначала как производитель тракторов, которые начал выпускать с 1948 г. По семейному преданию, взяться за суперкары тракторостроитель решил после ссоры с соседом – Энцо Феррари, который не принял его претензию к качеству сцепления на модели Ferrari 250GT.

Первый автомобиль с быком на эмблеме мир увидел в 1963 г., это была модель Lamborghini 350 GTV с 12-цилиндровым мотором. Интересно, что в настоящее время наследник тракторного подразделения Lamborghini фирма SDF занимает третье место по числу выпускаемых тракторов среди европейских конкурентов.

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Subaru

Марка Subaru принадлежит японской компании Fuji Heavy Industries. Она начинала свой бизнес в 1917 г. с авиамоторов и боевых самолетов, которые к началу II Мировой под брендом Nakajima Aircraft составили основу японских ВВС. В 1950 г. по приказу американских оккупационных властей компанию Fuji разделили на 12 мелких фирм. Пять из которых в 1953 году опять “склеились” в одну и начали выпускать мотоциклетные и автомобильные комплектующие.

Первый автомобиль Subaru 360 появился в 1958 г., и, к слову, он был настолько немощным (16 л.с. при 400 кг собственной массы), что был официально запрещен к продажам в США, где сразу начал создавать заторы на дорогах.

Jaguar

До Второй мировой производитель этих стильных и аристократичных машин назывался SS и производил не автомобили, а мотоциклетные боковые прицепы (1922 – 1945 гг.) под названием Swallow Sidecar. Отказ от первой части слова sidecar и переход к полноценному car – то есть к самоходным коляскам – происходил плавно.

Сначала наладили выпуск оригинальных кузовов авторской работы для хита того времени Austin Seven, а в 1931 г. начался выпуск собственных машин – престижных купе SS-I. Имя Jaguar появилось после войны, поскольку аббревиатура SS вызывала нежелательные ассоциации с нацистской идеологией. Интересно, что ”колясочное” подразделение на закрыли, и продали, также после 1945 года.

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Оpel

Ставший позднее человеком-легендой Адам Опель начал производство своих машинок еще в 1862 г. – не машин, а именно машинок, потому что … швейных. Через четырнадцать лет в Рюссельсхайме, кроме швейных, стали выпускать веломашины: двухколесные велосипеды в конце XIX века стали необыкновенно популярными.

Эта продукция оставалась для компании актуальной еще четверть века, с конвейеров сходило 4 тысячи велосипедов Opel ежедневно! Но и после этого “Опель” окончательно не стал автомобилем – были еще мотоциклы, в том числе 500-кубовые. Первый автомобиль под брендом Opel вышел в свет в 1899-м, это была лицензионная модель Lutzmann, купленная вместе с фабрикой.

Toyotа

Японская компания начинала не со швейных машинок, а с ткацких станков, которые выпускала с 1890-х годов под маркой Toyoda Automatic Loom Works. Одна из моделей была довольно продвинутой, с приводом, автоматически останавливающимся при обрыве нити или иной проблеме.

Показательный момент: чтобы получить капитал на открытие автомобильного производства, владелец бизнеса Сакити Тоёда в 1929 году продал лицензию на этот самый автоматический ткацкий станок. Интересно, что первый опытный автомобиль “Тойода А-1” построили только через пять лет. Получившийся образец по итогу испытаний понравился создателям и для производства серийной модели Toyoda AA в 1937 г. учредили компанию Toyota Motor Company.

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Peugeot

Производственные предприятия семьи Пежо существуют настолько давно, что автомобильный бизнес (с 1890-х) – это лишь половина их истории. Свои первые мануфактуры предприниматели запустили еще в XVIII веке, но всегда выпускаемая продукция была связана с современными технологиями, техникой, механикой.

В разные периоды это были инструмент, кофемолки, мельницы для соли и перца (пожизненная гарантия!), спицованные колеса, велосипеды, мопеды. Так состоялся переход к автомобилям – сначала паровым (1889 г.), затем бензиновым (1890 г.). И уже в 1903 году половину автомобилей Франции производил Peugeot.

Mazda

Сначала это была фирма под названием Toyo Cork Kogyo, которая с 1920 года занималась обработкой пробковой коры для производства винных пробок и отделочных панелей. За десять лет компания сделала решительный шаг, освоив к 1925 г. производство мотоциклов, а к 1930-му – популярных тогда в Японии трехколесных грузовичков. Кстати, их экспортировали не куда-нибудь, а в Китай.

Тогда же появился бренд Mazda, а четырехколесные автомобили компания начала выпускать в 1960 году. Как и многие другие японские машинки той поры, это был фактически мотоцикл с крышей, но следом, уже через год, в серию пошел пикап и седан Carol.

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