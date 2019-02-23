Це для нас, небайдужих автолюбителів, будь-яка машина може стати предметом поклоніння і навіть культу. А для виробників вона – бездушний об'єкт, що приносить прибуток. І тим більше цікаво простежити шлях від винних пробок, кухонного посуду і жіночих спідниць до супершвидких авто, начинених мікрочіпами і точною механікою.

Багато з успішних автомобільних компаній "все своє життя" присвятили створенню самохідних екіпажів. Але не менше нинішніх виробників в доавтомобільну епоху спеціалізувалося на інших видах продукції. Причому далеко не завжди це було щось передове і високотехнологічне.

Lamborghini

Свій бізнес Феруччо Ламборгіні починав з сільгосптехніки, і своє добре ім'я він прославив спочатку як виробник тракторів, які розпочав випускати з 1948 р. За сімейними переказами, взятися за суперкари тракторобудівник вирішив після сварки з сусідом – Енцо Феррарі, який не прийняв його претензію до якості зчеплення на моделі Ferrari 250GT.

Перший автомобіль з биком на емблемі світ побачив 1963 року, це була модель Lamborghini 350 GTV з 12-циліндровим мотором. Цікаво, що в даний час спадкоємець тракторного підрозділу Lamborghini фірма SDF займає третє місце за кількістю тракторів, що випускаються, серед європейських конкурентів.

Читайте також: Слова і поняття: чим автопром збагатив людство

Subaru

Марка Subaru належить японській компанії Fuji Heavy Industries. Вона починала свій бізнес в 1917 р. з авіамоторів і бойових літаків, які до початку II Світової під брендом Nakajima Aircraft склали основу японських ВПС. У 1950 р. за наказом американської окупаційної влади компанію Fuji розділили на 12 дрібних фірм. П'ять з яких в 1953 році знову “склеїлися” в одну і почали випускати мотоциклетні та автомобільні комплектуючі.

Перший автомобіль Subaru 360 з'явився 1958 року, і, до слова, він вийшов настільки немічним (16 к. с. при 400 кг власної маси), що був офіційно заборонений до продажу в США. Адже там він... почав створювати затори на дорогах.

Jaguar

До Другої світової виробник цих стильних і аристократичних машин називався SS і виробляв не автомобілі, а мотоциклетні бічні причепи (1922 – 1945 рр..) під назвою Swallow Sidecar. Відмова від першої частини слова sidecar і перехід до повноцінного car – тобто до самохідних візків – відбувався плавно.

Спочатку налагодили випуск оригінальних кузовів авторської роботи для хіта того часу – малолітражки Austin Seven, а в 1931 р. почався випуск власних машин – престижних купе SS-I. Ім'я Jaguar з'явилося після війни, оскільки абревіатура SS викликала небажані асоціації з нацистською ідеологією. Цікаво, що колясочний підрозділ не закрили, а продали, також після 1945 року.

Читайте також: “Запорожець” з кузовом купе: саморобки в серії

Оpel

Особа, що стала пізніше людиною-легендою, Адам Опель почав виробництво своїх машинок ще в 1862 р. – не машин, а саме машинок, тому що ... швейних. Через чотирнадцять років в Рюссельсхаймі, крім швейних, стали випускати веломашини: двоколісні велосипеди в кінці XIX століття стали надзвичайно популярними.

Ця продукція залишалася для компанії актуальною ще чверть століття, з конвеєрів сходило 4 тисячі велосипедів Opel щодня! Але і після цього "Опель" остаточно не став автомобілем – були ще мотоцикли, в тому числі 500-кубові. Перший автомобіль під брендом Opel вийшов у світ в 1899-му, це була ліцензійна модель Lutzmann, куплена разом з фабрикою.

Toyotа

Японська компанія починала не з швейних машинок, а з ткацьких верстатів, які випускала з 1890-х років під маркою Toyoda Automatic Loom Works. Одна з моделей була досить просунутою, з приводом, який автоматично зупиняється при обриві нитки або іншій проблемі.

Показовий момент: щоб отримати капітал на відкриття автомобільного виробництва, власник бізнесу Сакіти Тоеда в 1929 році продав ліцензію на той самий автоматичний ткацький верстат.

Цікаво, що перший дослідний автомобіль «Тойода А-1» побудували тільки через п'ять років. Одержаний зразок за підсумком випробувань сподобався творцям і для виробництва серійної моделі Toyoda AA в 1937 р. заснували компанію Toyota Motor Company.

Читайте також: Чому деякі заводи робили авто замість ракет

Peugeot

Виробничі підприємства сім'ї Пежо існують настільки давно, що автомобільний бізнес (з 1890-х) – це лише половина їхньої історії. Свої перші мануфактури підприємці запустили ще у XVIII столітті, але завжди продукція була пов'язана з сучасними технологіями, технікою, механікою.

У різні періоди це були інструмент, кавомолки, млини для солі і перцю (довічна гарантія!), спицьовані колеса, велосипеди, мопеди. Так відбувся плавний перехід до автомобілів – спочатку парових (1889 р.), потім бензинових (1890 р.). І вже у 1903 році половину автомобілів Франції виробляв Peugeot.

Mazda

Спочатку це була фірма під назвою Toyo Cork Kogyo, яка з 1920 року займалася обробкою пробкової кори для виробництва винних пробок і оздоблювальних панелей. За десять років компанія зробила рішучий крок, освоївши до 1925 р. виробництво мотоциклів, а до 1930-го – популярних тоді в Японії триколісних вантажівок. До речі, їх експортували не куди-небудь, а в Китай.

Тоді ж з'явився бренд Mazda, а чотириколісні автомобілі компанія почала випускати в 1960 році. Як і багато інших японських машинок тієї пори, це був фактично мотоцикл з дахом, але слідом, вже через рік, в серію пішли пікап і повноцінний седан Carol.

Читайте також: Як автовиробники обдурюють з типом кузова