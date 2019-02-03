Изучая на досуге автомобили, производимые аэрокосмическими компаниями – а таких оказалось немало, эксперты Авто 24 заметили в них определенную закономерность… Разберемся вместе, почему они вышли именно такими.

Казалось бы, автомобиль куда проще самолета или межпланетной ракеты. Для аэрокосмических компаний спроектировать наземный транспорт – не проблема, и понятно, почему они выпускали машины самых разных классов. Но мы заметили другое: все они – уникальны если не в одном, то в другом и заметно отличаются от своих собратьев сугубо автомобильных марок.

BMW

Компания “Баварские моторные заводы” с первых дней была связана с небом, даже место расположения было выбрано исходя из близости авиастроительного завода. Многоцилиндровые двигатели для самолетов принесли компании настоящий успех, но по итогам Первой Мировой войны немцам запретили иметь военную авиацию и ”моторные заводы” взялись за наземный транспорт.

Уже через несколько лет в ее линейке начали появляться статусные автомобили – родстеры, купе и кабриолеты с высокими показателями динамики. Сделать машину быстрой и комфортной, общем-то, умели и умеют многие автопроизводители. Но дать ей при том оточенную управляемость и потрясающую надежность – это уже дано не каждому конструктору, даже если еще вчера он проектировал 12-цилиндровые авиационные моторы для истребителей и бомбардировщиков.

Но настоящей, непревзойденной фирменной фишкой автомобилей BMW всегда были моторы. В настоящее время они совмещают в себе мощность, надежность и экономичность. И, между прочим, доступность – ведь используются они не на эксклюзивных суперкарах, а на серийных многотиражных моделях.

Matra

Французская компания, известная как производитель авиационно-космического оборудования и вооружения, в ХХ веке понемногу баловалась автотранспортом. Одна из ее первых моделей – легкое спорткупе Matra-Bagheera (1973-1980 гг.).

По традиции тех лет, купе Matra-Bagheera базировалось на агрегатах массовой модели, конкретно Simca 1100, но разительно отличалось не только от нее, но и от большинства известных авто. Это был среднемоторный автомобиль с пластиковыми деталями кузова, экспрессивным дизайном и трехместным (!) салоном. Благодаря грамотной конструкции эта маломощная (1,3 л – 84 л.с.) машина оказалась динамичнее конкурентов, в частности, Alfa Romeo GT 1300 Junior.

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Saab

Шведская авиационная компания развернула параллельное с самолетами производство легковушек из желания диверсифицировать производство, но автомобиль модели SAAB 92 получился сразу инновационным. Полностью независимая подвеска (сзади – торсионная, спереди – свечная!), передний привод, поперечно расположенный силовой агрегат, высокие аэродинамические качества. Обтекаемый несущий кузов изготавливали как цельный монокок и уже в нем вырезали оконные и дверные проемы.

Двигатель первых автомобилей Saab был бюджетным по конструкции (2-тактный 2-цилиндровый мощностью 25 л.с.), но уже через две недели после начала выпуска машина вышла на старт ралли и завоевала второе место в классе. Впоследствии спортивная харизма и интересные технические решения стали фишкой автомобилей этой марки, например, именно после появления модели SAAB 99 Turbo во всем мире получили распространение наддувные моторы. Разгон до сотни за 9,2 секунды при 143 л.с. – в 1977 г. это было очень серьезно.

Messerschmitt

Поставщик истребителей для фашистской армии долгое время после мая 1945-го не имел права заниматься авиацией. Поэтому авиастроительная компания Messerschmitt решила загрузить свои производственные мощности наземным транспортом. И поскольку разоренная войной Европа полноценное авто себе позволить не могла, выбор сделали в пользу эрзац-машины, мотоколяски на трех колесах и с одноцилиндровым моторчиком. Модель Messerschmitt KR200 запустили в серию в 1955 г., и она была спроектирована по всем правилам инженерной науки: рама, кузов, панорамное стекло, подвеска с гидроамортизаторами, электрооборудование с фарами, задними огнями и дворниками.

Водитель и пассажир Messerschmitt KR200 сидели друг за другом, как в кабине боевого самолета, а посадка-высадка в салон происходила через откидывающийся вверх фонарь кабины – снова-таки по-истребительному. Впрочем, существовало множество версий кузова, где остекление и крыша были решены по-своему. Для движения задним ходом двигатель нужно было заглушить, а затем … запустить в обратном направлении – двухтактный цикл позволял такие вольности. “Кабиненроллер” был растиражирован в количестве 26 тыс. экземпляров и выпускался до 1964 г.

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Камов

На севере нашей планеты полно мест, куда не доехать ни на одном автомобиле, но собаки и олени – для ХХ века тоже не вариант. Поэтому в конце 1950-х вертолетному КБ Николая Камова поставили задачу спроектировать аэросани по заказу советской почтовой службы. Сроки поджимали, и авиаторы нашли красивое решение: превратили в аэросани серийную легковушку. Так вертолетчики создали незаурядный почтовый автомобиль “Север-2”: спереди “Победа”, а сзади – самолет… Кузов фастбека ГАЗ М20 “Победа” усилили, чтобы пристроить сзади сверху авиационный двигатель – девятицилиндровую “звезду” мощностью 260 л.с. (с приводным компрессором, между прочим!)

Переднюю подвеску саней “Север-2” оставили “Победовскую”, только расширив колею и заменив колеса лыжами, а заднюю позаимствовали у вертолета Ка-15. Салон “Севера” оборудовали мощным автономным отопителем, маслобак поставили на крышу, а в передние крылья спрятали бензобаки с запасом топлива на 5 часов хода – в километрах это означает 360 км. Лыжи с нижней стороны покрыли фторопластом – материалом, который всегда остается скользким и не примерзает к снегу на стоянке (сегодня его называют тефлоном). Интересно, что несмотря на добавление новых систем грузоподъемность такой “Победы” даже выросла – до 500 кг.

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Bristol

Британская авиастроительная компания Bristol Aeroplane Company, оставшись в 1945-м году без военных заказов, взялась за автомобильный транспорт. История умалчивает, на каких именно основаниях англичане получили технологии у BMW из поверженной Германии, но целый ряд моделей Bristol базировался на копии двигателя BMW-328, шасси BMW-326 и архитектуре кузова купе BMW-327.

Вплоть до начала XXI века автомобили Bristol сохраняют экзотическую конструкцию: несущую стальную платформу и каркас, одетый в панели из стали и алюминия. Автомобильная продукция Bristol`я в итоге массовой не стала, производство машин осталось по-самолетному штучным – все модели выпускались тиражом в несколько сотен штук. Собственно, такой и была задумка ее владельцев – не имея даже дилерской сети и шоурумов, компания продавала свои машины исключительно на личных контактах в кругах ценителей.

Понятно, что это далеко не полная подборка наземных транспортных средств производства авиационных и “космических” предприятий. Почему они такие – необычные то по дизайну, то по компоновке, то по конструкции? А потому, что авиаторы не подходили к наземной тематике с наработанными десятилетиями стереотипами, по которым жили (и живут) потомственные автомобилестроители. Да, отчасти использованы и авиационные приемы, но множество конструкторских решений свободны от шаблонов и оригинальны – полет, знаете ли, он и в конструкторском деле полет…

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