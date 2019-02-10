Чем автопром обогатил человечество – вы думаете, только транспортными средствами? Более начитанные назовут главным даром свободу передвижения, полученную нами благодаря автомобилю. Но есть еще кое-что, пожалуй, не менее ценное – новые слова!

Лексика – совокупность слов языка, на котором мы говорим, причем совокупность эта – образование живое, постоянно пополняющееся. Так что строго говоря неудивительно, что всеобщая автомобилизация пополнила наш лексикон новыми словами. Более того, некоторые автомобильные компании подарили человечеству целые понятия, ранее неизвестные. Кто же из автомобильных марок отличился тут

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Rover: ровер

Британская компания Rover начинала свою деятельность с производства велосипедов, и достигла в этом деле немалого успеха. Специально основанная марка Rover вовремя подхватила велосипедный бум конца XIX ст. В 1886 ее серийная модель уже имела классическую и для нынешних великов компоновку: колеса одинакового диаметра, сиденье водителя сверху между ними и цепной привод от педалей с кареткой на заднее колесо.

Именно велосипеды Rover стали первыми массовыми и доступными веломашинами, наводнившими Европу. В Западной Украине двухколесные машины с мускульным приводом по сей день именуют не велосипедом, в ровером. К слову, изначально по-английски rover означает пират, пиратское судно, позднее слово стали использовать в значении бродяга.

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Ford: Джип

Американская компания обогатила цивилизацию общеизвестным словом “джип”, которым называют легковой (пассажирский) автомобиль высокой проходимости. Да, само понятие массового утилитарного внедорожника учредил не Ford, а фирмы American Bantam и Willys-Overland Motors.

Но Ford на своих заводах тиражировал чужую модель Willys MB во внушительном количестве, построив почти 278 тыс. экземпляров из общего количества 659 тысяч. “Фордовские” внедорожники назывались Ford GP и GPW, и две первые буквы индекса звучали как джи-пи. Отсюда прилепилось прозвище, ставшее со временем из имени собственного нарицательным – джип.

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Michelin: Звезды Michelin

Французский производитель шин Michelin не был бы французским, если бы не выделился чем-то еще, кроме автомобилей. В 1900 году компания выпустила свой первый путеводитель – справочник автомобилиста «Красный гид», в котором были отмечены, как сегодня говорят, POI – точки интереса, необходимые автопутешественнику: отели, СТО, стоянки, точки общепита. Рестораны, попадающие в этот ежегодный справочник, со временем составили самый влиятельный в мире ресторанный рейтинг.

Звезд Michelin у ресторана может быть одна, две или три, присуждаются они за кухню – то есть за качество блюд. Целый штат инспекторов – ресторанных критиков инкогнито мониторит заведения больших городов, чтобы присудить кому-то звезду или отнять уже имеющуюся. Несмотря на давнюю историю (звезды присуждаются с 1926 года), рейтинг представляет собой некий полузакрытый клуб. Так, до сих пор неизвестны все критерии присуждения и лишения звезд.

АЗЛК и Иж: “пирожок” и “каблучок”

Производители легких пикапов и фургончиков на базе седанов «Москвич-408/412» советского периода именовали их цифровыми индексами: «Москвич-433» (1966 – 1976 гг.), «Москвич-2733», Иж-2715 и т.п. Но народ быстро придумал этим машинам прозвище, точнее машины сами его подсказали. Поскольку в 1970-1980-е основной их работой была развозка мелких партий товаров, и прежде всего продуктов, по точкам общепита, фургончики стали называть «пирожками».

Когда появился ижевский фургон ИЖ-2715 (1972 – 2001 гг.) с высокой крышей, силуэт автомобиля обрел характерный уступ, давший повод для нового прозвища: «каблучок».

Данные модели практически повсеместно уже ушли в прошлое, но… «Пирожками» и «каблучками» автомобилисты до сих пор называют суперпопулярные грузо-пассажирские фургончики – универсалы с высокой крышей типа Renault Kengoo, VW Caddy, Fiat Doblo. Украинские импортеры данных марок активно протестуют против такого «титула», но ничего официального взамен такому прозвищу предложить не могут: аналога классу «пирожок» в европейском типаже коммерческого транспорта просто нет.

Все легкие фургоны за рубежом называют LCV (light commercial vehicles – легкий коммерческий транспорт), но относят сюда и большие вены типа VW Transporter, и внедорожники Toyota Land Cruiser Prado с глухими задними окнами, и разную мелюзгу. И только у нас есть четкая классификация для такого популярного типа авто – благодаря «пирожку» с «каблучком».

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