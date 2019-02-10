Чим автопром збагатив людство – ви думаєте, тільки транспортними засобами? Більш начитані назвуть головним даром свободу пересування, отриману нами завдяки автомобілю. Але є ще дещо, мабуть, не менше цінне – нові слова!

Лексика – сукупність слів мови, на якій ми говоримо, причому сукупність ця – жива, постійно поповнюється. Тож строго кажучи не дивно, що загальна автомобілізація поповнила наш лексикон новими словами. Більш того, деякі автомобільні компанії подарували людству цілі поняття, раніше невідомі. Хто ж з автомобільних марок відзначився тут?

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Rover: ровер

Британська компанія Rover починала свою діяльність з виробництва велосипедів, і досягла в цій справі чималого успіху. Спеціально заснована марка Rover вчасно підхопила велосипедний бум кінця XIX ст. У 1886 році її серійна модель вже мала класичну і для нинішніх великів компоновку: колеса однакового діаметра, сидіння водія зверху між ними і ланцюговий привід від педалей з кареткою на заднє колесо.

Саме велосипеди Rover стали першими масовими і доступними веломашинами, які заполонили Європу. У Західній Україні двоколісні машини з м'язовим приводом до цього дня іменують не велосипедом, в ровером. До речі, перш за все англійською rover означало пірат, піратське судно, а пізніше слово стали використовувати в значенні бродяга, волоцюга.

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Ford: джип

Американська компанія збагатила цивілізацію загальновідомим словом "джип", яким називають легковий (пасажирський) автомобіль високої прохідності. Так, саме поняття масового утилітарного позашляховика заснував не Ford, а фірми American Bantam і Willys-Overland Motors.

Але Ford на своїх заводах тиражував чужу модель Willys MB в значній кількості, побудувавши майже 278 тис. екземплярів із загальної кількості 659 тисяч. "Фордівські" позашляховики називалися Ford GP і GPW, і дві перші літери індексу звучали як джи-пі. Звідси приліпилося прізвисько, що стало згодом з власної назви загальним – джип.

Michelin: Зірки Michelin

Французький виробник шин Michelin не був би французьким, якби не виділився чимось ще, крім автомобілів. У 1900 році компанія випустила свій перший путівник – довідник автомобіліста “Червоний гід”. У ньому були відзначені, як сьогодні кажуть, POI – точки інтересу, необхідні подорожуючому на авто: готелі, СТО, стоянки, точки громадського харчування. Ресторани, що потрапляють в цей щорічний довідник, з часом склали найвпливовіший у світі ресторанний рейтинг.

Зірок Michelin у ресторану може бути одна, дві або три, присуджуються вони за кухню – тобто за якість страв. Цілий штат інспекторів – ресторанних критиків інкогніто моніторить заклади великих міст, щоб присудити комусь зірку або відняти вже наявну. Незважаючи на давню історію (зірки присуджуються з 1926 року), рейтинг являє собою такий собі напівзакритий клуб. Так, до цих пір невідомі всі критерії присудження і позбавлення зірок.

АЗЛК та Іж: "пиріжок" і "каблучок"

Виробники легких пікапів і фургонів на базі седанів “Москвич-408/412” радянського періоду іменували цифровими індексами: “Москвич-433” (1966 – 1976 рр.), “Москвич-2733”, ІЖ-2715 і т. п. Але народ швидко придумав цим машинам прізвисько, точніше машини самі його підказали. Оскільки в 1970-1980-і основною їхньою роботою була перевезення дрібних партій товарів, і перш за все продуктів, до точок громадського харчування, фургончики стали називати “пиріжками”.

Коли з'явився іжевський фургон ІЖ-2715 (1972 – 2001 рр.) з високим дахом, силует автомобіля отримав характерний уступ, що дало привід для нового прізвиська: “каблучок”.

Дані моделі практично усюди вже пішли в минуле, але... “пиріжками” і “каблучками” автомобілісти досі називають суперпопулярні вантажно-пасажирські фургончики – універсали з високим дахом типу Renault Kengoo, VW Caddy, Fiat Doblo.

Українські імпортери даних марок активно протестують проти такого “титулу”, але нічого офіційного замість такого прізвисько запропонувати не можуть: аналога класу “пиріжок” в європейському типажі комерційного транспорту просто немає. Всі легкі фургони за кордоном називають LCV (light commercial vehicles – легкий комерційний транспорт), але відносять сюди і великі вени типу VW Transporter, і позашляховики Toyota Land Cruiser Prado з глухими задніми вікнами, і різну дрібноту. І тільки у нас є чітка класифікація для такого популярного типу авто – завдяки “пиріжку” з “каблучком”.

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