Какие автомобили имели самое странное расположение запасного колеса

Большинство моделей автомобилей больше не имеют полноразмерных запасных колес, из-за их больших размеров. Вместо этого автопроизводители используют неполноценные колеса – так называемые “докатки”, ведь они занимают меньше полезного пространства багажного отделения.

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Однако, машины прошлого столетия имели гораздо меньшие колеса и автопроизводители могли проявить большую креативность, когда дело доходило до поиска места для “запаски”. Инженеры прятали ее под полом багажника, под капотом или даже под самим автомобилем.

Как рассказывает The Autopian, самыми креативными из всех оказались разработчики британской компании Bristol. Они выделили специальное пространство для запасного колеса внутри переднего крыла, прямо за передней осью. Bristol – это малоизвестный британский автопроизводитель. Сначала фирма занималась производством самолетов и называлась Bristol Airplane Company.

Bristol 400 с традиционным расположением “запаски” на багажнике

После завершения Первой мировой войны в 1918 году, заказы на самолеты быстро иссякли, и компания столкнулась с проблемой избытка рабочей силы, которая почти ничего не производила. Желая избежать такой ситуации после Второй мировой войны, в 1945 году руководство Bristol создало автомобильное подразделение и вскоре после этого началось производство автомобилей.

Первой моделью компании был Bristol 400 - производная от довоенных автомобилей BMW, тщательно переработанная и с уникальным кузовом от Pininfarina. Bristol 400 дебютировал в 1947 году. Соответственно стилю 1930-х и 1940-х годов, он имел запасное колесо на крышке багажника сзади.

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Однако, послевоенный период был временем быстрых изменений в области автомобилестроения, поэтому компания Bristol искала возможности не отставать от конкурентов. В 1953 году дебютировало купе Bristol 404, которое действительно имело несколько инновационных решений. Автомобиль отличалась элегантным внешним видом. К тому же с мощностью в 125 лошадиных сил и шасси весом 997 килограммов купе было достаточно быстрым и имело отличную управляемость.

Bristol 404

Но самым большим отличием Bristol 404 является то, что он стал пионером уникальной новой функции. Его запасное колесо было спрятано в скрытый отсек в переднем крыле. Его преемники, начиная с Bristol 405, впоследствии также унаследовали эту концепцию.

Запасное колесо находилось со стороны пассажира, а в противоположном отсеке крыла прятался аккумулятор автомобиля. Стоит отметить, что шина размещалась с левой стороны транспортного средства, поскольку водитель сидел справа. Всего было изготовлено всего 51 экземпляр Bristol 404, что является типичной нормой для малосерийных производителей того времени.

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Стоит отметить, что такой “фокус” с размещением колеса положительно повлиял на распределение веса. К сожалению, в течение десятилетий Bristol оставался малоизвестным британским производителем роскошных моделей, которые имели низкий спрос. Компания несколько раз переходила из рук в руки, но сумела продолжать работать.

Bristol Blenheim 3, Bristol Fighter и концепция Bristol Bullet

Последней моделью, имевшей скрытую “запаску” в крыле был Blenheim 3 2000-го года выпуска. В то же время в 2004 году компания представила Bristol Fighter – спортивное купе с дверцей типа “крыло чайки” и двигателем V10 Dodge Viper мощностью 525 лошадиных сил. С появлением Fighter, автопроизводитель отказался от традиции колес в крыльях. Модель оставалась в производстве до 2011 года, когда Bristol обанкротилась.

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Позже активы компании были выкуплены группой, известной как Kamkorp. Она надеялась возродить название бренда благодаря родстеру Bullet с двигателем BMW. Модель появилась на Фестивале скорости в Гудвуде в 2016 году, однако, к сожалению, без уникальной технологии хранения запасного колеса. В конце концов, в 2020 году компания Bristol была окончательно закрыта, а производство Bullet так и не начали.

Стоит заметить, что в 1950-х годах этот уникальный инженерный и дизайнерский ход с размещением “запаски” в крыле имел смысл. Однако, Bristol была единственной компанией, которая делала это, и, видимо, не зря. С годами колеса автомобилей стали больше.

Было бы значительно менее практично попытаться спрятать современное 20-дюймовое колесо в крыло современного автомобиля. Кроме этого, есть проблемы с безопасностью во время аварии, поскольку не идеально иметь большое металлическое колесо в месте, которое должно смяться, чтобы поглотить энергию во время аварии.