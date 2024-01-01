На скільки подорожчає пальне у 2025 році: прогноз від НБУ

Темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% у поточному році. При цьому надалі зниження світових цін на нафту може уповільнити зростання цін. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" НБУ, пише Аutoconsulting.com.ua.

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При цьому, в минулому році роздрібні ціни на пальне в Україні зросли менше через підвищення акцизів, ніж очікувалося.

"У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% у поточному році. Через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів та транспортних послуг. У середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне значно сповільниться", - сказано прогнозі НБУ.

Регулятор повідомив, що у IV кварталі 2024 року подорожчання пального сповільнювалося – до 4,8% р/р у грудні (з 6% р/р у вересні). Вересневе підвищення акцизних податків на пальне відобразилося передусім на вартості скрапленого газу. Останній дорожчав також через зростання вартості сировини та підвищений попит у Європі, зокрема через ембарго на ввезення сировини з РФ з 20 грудня.

Крім вартості сировини та динаміки обмінного курсу, на ціни на пальне мали вплив й зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта. Наприкінці року активізувався й імпорт пального з метою накопичення достатніх запасів перед черговим етапом підвищення акцизів з початку 2025 року, що дещо стримуватиме зростання цін на пальне в найближчі місяці, проте, як зазначив регулятор, цей ефект буде короткостроковим.

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Крім вартості сировини та динаміки обмінного курсу, на ціни на пальне мали вплив й зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта. Наприкінці року активізувався й імпорт пального з метою накопичення достатніх запасів перед черговим етапом підвищення акцизів з початку 2025 року, що дещо стримуватиме зростання цін на пальне в найближчі місяці, проте, як зазначив регулятор, цей ефект буде короткостроковим.

Ціна на пальне в Україні стабілізується до середини лютого. При цьому очікувати здешевлення бензину чи дизеля не варто, розповів генеральний директор мережі АЗС Леонід Косянчук. За його словами, у період між 15-20 лютого закінчиться "мертвий сезон" і активізується ринок.

Вартість пального на українських АЗС може зрости через січневе підвищення акцизів на паливо, зростання ціни на нафту та курс валют, повідомляв на початку січня засновник логістичної групи компаній "Прайм", експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.