Дизель дорожчає на АЗС після підвищення податків

З понеділка дизпальне подорожчало в середньому на 1 грн/л, до 55,99 грн/л. Своєю чергою бензин і скраплений газ також зросли в ціні. З урахуванням перспективи зростання акцизу з 1 січня можна впевнено очікувати пропорційного перекладання податку на стелу АЗС.

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Зі слів представника однієї з великих мереж, рішення продиктоване зростанням валютного курсу разом з європейськими котируваннями. Вочевидь ідеться про собівартість власних закупівель, оскільки гуртові ціни залишаються стабільними. З іншого боку, це ще одна ілюстрація неадекватної конкуренції в гурті, яка тримає “у мінусах” ринок протягом всього року.

Згідно з даними Мінфіну, з початку грудня на міжбанку курс долара відносно гривні зріс на 0,30 грн/$ і 23 грудня переступив позначку 42 грн/$.

“Поки все виглядає так, що додаткові гривні акцизів буде повністю перенесено на стелу. Якщо, звісно, котирування не розвернуться, як це було у вересні”, – каже керівник відділу маркетингу однієї з найбільших мереж. Нагадаємо, що під час першого етапу підняття акцизів з 1 вересня світові котирування нафтопродуктів обвалились, завдяки чому роздрібні ціни на бензин і дизпальне не зазнали змін.