Дизель дорожает на АЗС после повышения налогов

С понедельника дизтопливо подорожало в среднем на 1 грн/л, до 55,99 грн/л. В свою очередь бензин и сжиженный газ также выросли в цене. С учетом перспективы роста акциза с 1 января можно уверенно ожидать пропорционального перекладывания налога на стелу АЗС.

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По словам представителя одной из крупных сетей, решение продиктовано ростом валютного курса вместе с европейскими котировками. Очевидно речь идет о себестоимости собственных закупок, поскольку оптовые цены остаются стабильными. С другой стороны, это еще одна иллюстрация неадекватной конкуренции в опте, которая держит “в минусах” рынок в течение всего года.

Согласно данным Минфина, с начала декабря на межбанке курс доллара относительно гривны вырос на 0,30 грн/$ и 23 декабря перешагнул отметку 42 грн/$.

“Пока все выглядит так, что дополнительные гривны акцизов будут полностью перенесены на стелу. Если, конечно, котировки не развернутся, как это было в сентябре”, – говорит руководитель отдела маркетинга одной из крупнейших сетей. Напомним, что во время первого этапа поднятия акцизов с 1 сентября мировые котировки нефтепродуктов обвалились, благодаря чему розничные цены на бензин и дизтопливо не претерпели изменений.