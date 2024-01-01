На сколько подорожает топливо в 2025 году: прогноз от НБУ

Темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году. При этом в дальнейшем снижение мировых цен на нефть может замедлить рост цен. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ, пишет Аutoconsulting.com.ua.

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При этом, в прошлом году розничные цены на топливо в Украине выросли меньше из-за повышения акцизов, чем ожидалось.

"По мере исчерпания запасов под влиянием утвержденного повышения акцизов темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году. Из-за влияния на себестоимость это будет дополнительно давить на стоимость отдельных товаров и транспортных услуг. В среднесрочной перспективе снижение мировых цен на нефть частично компенсирует дальнейший рост акцизной нагрузки. В результате рост цен на топливо значительно замедлится", - сказано прогнозе НБУ.

Регулятор сообщил, что в IV квартале 2024 года подорожание топлива замедлялось – до 4,8% г/г в декабре (с 6% г/г в сентябре). Сентябрьское повышение акцизных налогов на топливо отразилось прежде всего на стоимости сжиженного газа. Последний дорожал также из-за роста стоимости сырья и повышенного спроса в Европе, в частности из-за эмбарго на ввоз сырья из РФ с 20 декабря.

Кроме стоимости сырья и динамики обменного курса, на цены на топливо имели влияние и изменения в налоговом законодательстве и маркетинговые методы борьбы за клиента. В конце года активизировался и импорт топлива с целью накопления достаточных запасов перед очередным этапом повышения акцизов с начала 2025 года, что несколько сдерживать рост цен на топливо в ближайшие месяцы, однако, как отметил регулятор, этот эффект будет краткосрочным.

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Кроме стоимости сырья и динамики обменного курса, на цены на топливо имели влияние и изменения в налоговом законодательстве и маркетинговые методы борьбы за клиента. В конце года активизировался и импорт топлива с целью накопления достаточных запасов перед очередным этапом повышения акцизов с начала 2025 года, что несколько сдержит рост цен на топливо в ближайшие месяцы, однако, как отметил регулятор, этот эффект будет краткосрочным.

Цена на топливо в Украине стабилизируется к середине февраля. При этом ожидать удешевления бензина или дизеля не стоит, рассказал генеральный директор сети АЗС Леонид Косянчук. По его словам, в период между 15-20 февраля закончится "мертвый сезон" и активизируется рынок.

Стоимость топлива на украинских АЗС может вырасти из-за январского повышения акцизов на топливо, роста цены на нефть и курса валют, сообщал в начале января основатель логистической группы компаний "Прайм", эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.