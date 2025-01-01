Визначено 20 найпопулярніших автомобілів американського виробництва: перелік

Як зазначає Motor1, на фоні зростання цін через імпортні тарифи, автомобілі, виготовлені в США, можуть стати набагато привабливішими для американців. Індекс американської продукції Cars.com проаналізував понад 400 автомобілів й звузив перелік до 100 найпопулярніших моделей.

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Фахівці використовували п'ять різних факторів, щоб визначити, наскільки “американським” є кожен автомобіль, проданий у США: місце остаточного складання, відсоток американських та канадських деталей, країни походження всіх двигунів, країни походження всіх трансмісій та робоча сила у виробництві США.

Очікувано, на вершині рейтингу знаходяться Tesla, Jeep і навіть Honda, тоді як американські бренди – Chevrolet і Ford, навіть не потрапили до першої десятки. Повний перелік топ-20 моделей виглядає наступним чином:

20. Nissan Pathfinder

19. Chevrolet Colorado

18. Toyota Corolla Cross Hybrid

17. Kia Sportage

16. Acura Integra

15. Honda Accord

14. Acura RDX

13. Jeep Wrangler

12. Honda Pilot

11. Acura MDX

10. Volkswagen ID.4

9. Honda Passport

8. Honda Odyssey

7. Honda Ridgeline

6. Kia EV6

5. Jeep Gladiator

4. Tesla Model X

3. Tesla Model S

2. Tesla Model Y

1. Tesla Model 3

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Водночас в кінці списку розміщено автомобілі з найменшою часткою американського виробництва. Jeep Wagoneer L посідає 100-те місце серед автомобілів 2025 року, що найчастіше виробляються в Америці. Toyota RAV4 Hybrid посідає 99-те місце, Cadillac Lyriq – 98-ме, Nissan Rogue – 97-ме, Subaru Crosstrek – 96-те, а Genesis GV70 – 95-те.