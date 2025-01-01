Визначено 20 найпопулярніших автомобілів американського виробництва: перелік

ФОТО: Motor1|
Tesla Model 3 Performance
Як зазначає Motor1, на фоні зростання цін через імпортні тарифи, автомобілі, виготовлені в США, можуть стати набагато привабливішими для американців. Індекс американської продукції Cars.com проаналізував понад 400 автомобілів й звузив перелік до 100 найпопулярніших моделей.
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Фахівці використовували п'ять різних факторів, щоб визначити, наскільки “американським” є кожен автомобіль, проданий у США: місце остаточного складання, відсоток американських та канадських деталей, країни походження всіх двигунів, країни походження всіх трансмісій та робоча сила у виробництві США.
Очікувано, на вершині рейтингу знаходяться Tesla, Jeep і навіть Honda, тоді як американські бренди – Chevrolet і Ford, навіть не потрапили до першої десятки. Повний перелік топ-20 моделей виглядає наступним чином:
- 20. Nissan Pathfinder
- 19. Chevrolet Colorado
- 18. Toyota Corolla Cross Hybrid
- 17. Kia Sportage
- 16. Acura Integra
- 15. Honda Accord
- 14. Acura RDX
- 13. Jeep Wrangler
- 12. Honda Pilot
- 11. Acura MDX
- 10. Volkswagen ID.4
- 9. Honda Passport
- 8. Honda Odyssey
- 7. Honda Ridgeline
- 6. Kia EV6
- 5. Jeep Gladiator
- 4. Tesla Model X
- 3. Tesla Model S
- 2. Tesla Model Y
- 1. Tesla Model 3
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Водночас в кінці списку розміщено автомобілі з найменшою часткою американського виробництва. Jeep Wagoneer L посідає 100-те місце серед автомобілів 2025 року, що найчастіше виробляються в Америці. Toyota RAV4 Hybrid посідає 99-те місце, Cadillac Lyriq – 98-ме, Nissan Rogue – 97-ме, Subaru Crosstrek – 96-те, а Genesis GV70 – 95-те.