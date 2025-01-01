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Визначено 20 найпопулярніших автомобілів американського виробництва: перелік

Рейтинг найпопулярніших автомобілів американського виробництва очікувано очолила компанія Tesla. Проте, такі компанії, як Honda, Kia та Toyota не сильно відстали.
Перелік 20 найпопулярніших авто, виготовлених в США - Auto24

ФОТО: Motor1|

Tesla Model 3 Performance

Данило Северенчук
logo23 червня, 20:20
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Як зазначає Motor1, на фоні зростання цін через імпортні тарифи, автомобілі, виготовлені в США, можуть стати набагато привабливішими для американців. Індекс американської продукції Cars.com проаналізував понад 400 автомобілів й звузив перелік до 100 найпопулярніших моделей.

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Фахівці використовували п'ять різних факторів, щоб визначити, наскільки “американським” є кожен автомобіль, проданий у США: місце остаточного складання, відсоток американських та канадських деталей, країни походження всіх двигунів, країни походження всіх трансмісій та робоча сила у виробництві США.

Очікувано, на вершині рейтингу знаходяться Tesla, Jeep і навіть Honda, тоді як американські бренди – Chevrolet і Ford, навіть не потрапили до першої десятки. Повний перелік топ-20 моделей виглядає наступним чином:

  • 20. Nissan Pathfinder
  • 19. Chevrolet Colorado
  • 18. Toyota Corolla Cross Hybrid
  • 17. Kia Sportage
  • 16. Acura Integra
  • 15. Honda Accord
  • 14. Acura RDX
  • 13. Jeep Wrangler
  • 12. Honda Pilot
  • 11. Acura MDX
  • 10. Volkswagen ID.4
  • 9. Honda Passport
  • 8. Honda Odyssey
  • 7. Honda Ridgeline
  • 6. Kia EV6
  • 5. Jeep Gladiator
  • 4. Tesla Model X
  • 3. Tesla Model S
  • 2. Tesla Model Y
  • 1. Tesla Model 3

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Водночас в кінці списку розміщено автомобілі з найменшою часткою американського виробництва. Jeep Wagoneer L посідає 100-те місце серед автомобілів 2025 року, що найчастіше виробляються в Америці. Toyota RAV4 Hybrid посідає 99-те місце, Cadillac Lyriq – 98-ме, Nissan Rogue – 97-ме, Subaru Crosstrek – 96-те, а Genesis GV70 – 95-те.

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