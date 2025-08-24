10 найпопулярніших кросоверів 2025 року: рейтинг

Журналісти сайту Motor1 поділились статистикою продажів 10 найпопулярніших моделей SUV в США у першій половині 2025 року. Цей рейтинг цілком репрезентативний, оскільки більшість з цих кросоверів чудово продаються по всьому світу.

10 місце – Subaru Forester: 95 972 проданих одиниць

За перше півріччя цього року компанія Subaru реалізувала в США майже 96 тисяч нових Forester. Попри це, цей показник лише на 3,4% вищий, порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Оновлений повнопривідний кросовер отримав гібридну версію й коштує в Америці від 31 090 доларів.

9 місце – Jeep Grand Cherokee: 99 668 одиниць

Бренд Jeep повідомив про падіння продажів Grand Cherokee на 7%, попри зниження вартості моделі до 4000 доларів залежно від комплектації. Однак, модель все ще залишається однією з найпопулярніших на ринку США, адже її початкова ціна становить лише 38 290 доларів за версію Laredo з двома рядами сидінь та двигуном Pentastar V6.

8 місце – Ford Explorer: 104 929 одиниць

З січня по червень компанія Ford продала в США 104 929 автомобілів Explorer, що практично стільки ж, скільки й за аналогічний період минулого року. Позашляховик отримав рестайлінг у 2025 році, який приніс нову передню панель, перероблений інтер'єр із більшими екранами та переглянуті комплектації. У базовій версії Active новий Ford Explorer оснащується 2,3-літровим чотирициліндровим EcoBoost потужністю 300 к.с. й коштує від $42 440.

7 місце – Nissan Rogue: 109 563 одиниці

Nissan Rogue – це один з небагатьох кросоверів, який продемонстрував суттєве падіння продажів на 22%, порівняно з першим півріччя 2024 року. Хоча як компанія, Nissan зараз перебуває в режимі виживання, але якщо є щось, що й тримає її на плаву, то це Rogue, адже він все ще продається тиражем в понад 100 тисяч одиниць. Причиною успіху є його просторий салон та відносно низька початкова ціна в 30 180 доларів.

6 місце – Hyundai Tucson: 113 310 одиниць

Подібну роль для Hyundai виконує Tucson, який є найпопулярнішою моделлю бренду в США. За перші шість місяців 2025 року корейський автовиробник продав 113 310 автомобілів, що на 23 відсотки більше, ніж у 2024 році. Вартість кросовера у версії 2026 модельного року починається від 30 695 доларів.

5 місце – Chevrolet Trax: 119 593 одиниці

Компактний Trax отримав роль початкового кросовера в модельному ряду Chevrolet. Схоже, компанія запропонувала покупцям те, що вони шукали, адже продажі кросовера постійно зростають. Станом на червень 2025 року було продано 119 593 екземплярів, що на 32% більше, ніж минулого року. Причиною такої популярності є його ціна, що починається від $21 895. За ці гроші клієнти отримують автомобіль з непоганим оснащенням та 137-сильним турбодвигуном з об’ємом 1,2 літри.

4 місце – Chevrolet Equinox: 129 889 одиниць

Старший брат Trax під назвою Equinox продавався ще краще. Це цілком очікувано, адже він пропонує те, чого не отримала модель початкового рівня, зокрема, опційний повний привід та 1,5-літровий двигун на 175 кінських сил. Попри це, вартість Equinox залишається помірною на фоні конкурентів, адже починається від 29 995 доларів.

3 місце – Tesla Model Y: понад 150 000 одиниць

Компанія Tesla не розкриває свої показники продажів за конкретними країнами та моделями, як більшість інших автовиробників. Однак, звіті Kelley Blue Book EV Sales оцінюється, що з січня по червень 2025 року в США було продано 150 171 Model Y – тобто на 24% менше ніж торік. Попри таке падіння, а також інші проблеми бренду Tesla, Model Y залишається третім найпопулярнішим кросовером в США. Цього року автівка отримала рестайлінг, тому її ціна починається від 44 990 доларів.

2 місце – Honda CR-V: 212 561 одиниць

CR-V шостого покоління стала бестселером Honda в США. Компанія каже, що цього року модель продемонструвала найкращі продажі за другий квартал з моменту дебюту – на 10% більше, ніж за аналогічний період у 2024 році. Злегка оновлена модель 2026 модельного року, ціна якої починається від 32 370 доларів, вже представлена. Вона має більший сенсорний екран, нову комплектацію TrailSport і продовжує бути доступною з гібридною установкою або бензиновим турбодвигунами.

1 місце – Toyota RAV4: 239 451 одиниць

Toyota RAV4 п’ятої генерації, початкова ціна якої становить 31 000 доларів, є уособленням доступного, практичного та надійного кросовера. Це найпопулярніший позашляховик у США, та третій найпопулярніший автомобіль у всьому світі. Оскільки Toyota вже представила абсолютно новий RAV4 2026 року шостого покоління, очікується, що він продовжить цей успіх.