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Названо найкращі електрокросовери: рейтинг

Рейтинг електричних кросоверів складено на основі аналізу споживчих властивостей кожного з учасників.
У Британії склали рейтинг найкращих електрокросоверів - Auto24

KIA EV3

Євген Гудущан
logo29 липня, 19:30
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Експерти з WhatCar, на яких посилається Укравтопром, склали рейтинг 10 кращих електрокросоверів на ринку 2025р. Переможцем став Kia EV3.

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Головними перевагами цього електрокросовера стали - невисока ціна, великий запас ходу, комфортабельна підвіска та багата базова комплектація.

ТОП-10 електрокросоверів:

  1. Kia EV3
  2. Skoda Elroq
  3. Renault 4
  4. Smart #3
  5. Renault Scenic
  6. Genesis GV60
  7. Smart #1
  8. BMW iX3
  9. Skoda Enyaq
  10. Volvo EX30
#Автобізнес #Рейтинги #Новини