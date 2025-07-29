Названо найкращі електрокросовери: рейтинг

KIA EV3
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Експерти з WhatCar, на яких посилається Укравтопром, склали рейтинг 10 кращих електрокросоверів на ринку 2025р. Переможцем став Kia EV3.
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Головними перевагами цього електрокросовера стали - невисока ціна, великий запас ходу, комфортабельна підвіска та багата базова комплектація.
ТОП-10 електрокросоверів:
- Kia EV3
- Skoda Elroq
- Renault 4
- Smart #3
- Renault Scenic
- Genesis GV60
- Smart #1
- BMW iX3
- Skoda Enyaq
- Volvo EX30