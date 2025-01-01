Kia представила новий трирядний електрокросовер Carens Clavis

Коли Carens Clavis дебютував у травні 2025 року, багато хто припускав, що він електричний. Виявляється, це було недалеко від істини. Тепер Kia представила повністю електричну версію доступного мінівена, підтверджуючи, що дизайн моделі з двигуном внутрішнього згоряння, натхненний електромобілями, не був просто випадковістю.

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Як зазначає Carscoops, модель була розроблена з урахуванням потреб ринків електромобілів, що розвиваються і є першим електромобілем Kia, виготовленим в Індії. Він значною мірою відображає футуристичний дизайн Clavis з двигуном внутрішнього згоряння, з кількома ледь помітними, але функціональними оновленнями.

Зокрема, мінівен отримав зарядний порт попереду, решітку радіатора з підсвіткою, світлодіодні фари, інакші диски та позбувся повітрозабірника в нижній частині бампера для кращої аеродинаміки. Трирядний салон значною мірою перенесено й він має 26,6-дюймовий цифровий кластер та плаваючу центральну консоль.

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Як і звичайні моделі, Carens Clavis має спільну основу з позашляховиками Hyundai Creta та Kia Seltos. Як і очікувалося, електрична версія запозичує силовий агрегат та варіанти акумуляторів у Hyundai Creta Electric. Базова версія має батарею на 42 кВт-год та електромотор на 99 кВт (135 к.с.) й 225 Нм крутного моменту.

Версія Long Range відрізняється потужністю в 126 кВт (171 к.с.) та 255 Нм, а також більшою батареєю на 51,4 кВт-год, що збільшує запас ходу до 490 км. Обидва акумуляторні блоки мають рідинне охолодження, сертифіковані за стандартом IP67 для захисту від пилу та води, а також підтримують функцію V2L. Максимальна потужність зарядки становить 100 кВт.

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Kia не оприлюднила повний список ринків, де продаватиметься Carens Clavis EV, але заявила, що ціни та наявність будуть індивідуальні для кожного регіону. В Індії, де його виробляють, ціна електромобіля становить від 17,99 до 24,49 лакхів рупій (від 21 000 до 28 600 доларів). Для розуміння, за бензиновий варіант просять від 11,50 до 21,50 лакхів рупій (від $13 400 до $25 100).