Kia представила новый трехрядный электрокроссовер Carens Clavis

Когда Carens Clavis дебютировал в мае 2025 года, многие предполагали, что он электрический. Оказывается, это было недалеко от истины. Теперь Kia представила полностью электрическую версию доступного минивэна, подтверждая, что дизайн модели с двигателем внутреннего сгорания, вдохновленный электромобилями, не был просто случайностью.

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Как отмечает Carscoops, модель была разработана с учетом потребностей развивающихся рынков электромобилей, и является первым электромобилем Kia, изготовленным в Индии. Он в значительной степени отражает футуристический дизайн Clavis с двигателем внутреннего сгорания, с несколькими едва заметными, но функциональными обновлениями.

В частности, минивэн получил зарядный порт впереди, решетку радиатора с подсветкой, светодиодные фары, иные диски и лишился воздухозаборника в нижней части бампера для лучшей аэродинамики. Трехрядный салон в значительной степени перенесено и он имеет 26,6-дюймовый цифровой кластер и плавающую центральную консоль.

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Как и обычные модели, Carens Clavis имеет общую основу с внедорожниками Hyundai Creta и Kia Seltos. Как и ожидалось, электрическая версия заимствует силовой агрегат и варианты аккумуляторов в Hyundai Creta Electric. Базовая версия имеет батарею на 42 кВт-ч и электромотор на 99 кВт (135 л.с.) и 225 Нм крутящего момента.

Версия Long Range отличается мощностью в 126 кВт (171 л.с.) и 255 Нм, а также большей батареей на 51,4 кВт-ч, что увеличивает запас хода до 490 км. Оба аккумуляторные блоки имеют жидкостное охлаждение, сертифицированы по стандарту IP67 для защиты от пыли и воды, а также поддерживают функцию V2L. Максимальная мощность зарядки составляет 100 кВт.

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Kia не обнародовала полный список рынков, где будет продаваться Carens Clavis EV, но заявила, что цены и наличие будут индивидуальны для каждого региона. В Индии, где его производят, цена электромобиля составляет от 17,99 до 24,49 лакхов рупий (от 21 000 до 28 600 долларов). Для понимания, за бензиновый вариант просят от 11,50 до 21,50 лакхов рупий (от $13 400 до $25 100).