Названы самые дешевые в содержании автомобили

Опираясь на более 300 000 реальных заказов, проведенный ClickMechanic анализ, опубликован mirror.co.uk дает представление об истинной стоимости содержания различных моделей.

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Было обнаружено, что средняя годовая стоимость технического обслуживания составляет 968 долларов, что в целом составляет 17 331 доллар за типичный срок службы автомобиля.

Разрыв между самыми дешевыми и самыми дорогими моделями является существенным, причем эксплуатация роскошных седанов стоит гораздо дороже по сравнению с бюджетными хэтчбеками.

Список из пяти самых экономичных машин с точки зрения обслуживания в 2025 году выглядит следующим образом:

Kia Ceed

Kia CEED занимает пятое место с годовыми затратами на обслуживание в размере 836 долларов. Известный своей надежностью и удобными функциями, CEED отличается длинной гарантией от Kia. Это уменьшает частично уменьшает стоимость ремонта. Глобальное присутствие Kia гарантирует относительно легкую доступность запчастей и конкурентные цены. Популярность CEED означает, что местные автомастерские знакомы с его обслуживанием, что делает плановое обслуживание удобным и доступным для владельцев.

Peugeot 2008

Peugeot 2008 занимает четвертое место по доступному обслуживанию, ежегодная стоимость которого составляет 836 долларов. Известный своим стильным дизайном и практическими характеристиками, 2008 пользуется популярностью среди семей и городских водителей. Широкая доступность запчастей и разветвленная дилерская сеть Peugeot помогают сделать обслуживание и ремонт простыми и доступными. Надежность и эффективная конструкция модели также уменьшают непредвиденные расходы, что делает ее экономически эффективным выбором для тех, кто ищет баланс между стилем и низкими эксплуатационными расходами.

Renault Sandero

Renault использует для рынка Британии бренд Dacia. Согласно исследованию модель Sandero является третьим самым доступным автомобилем в обслуживании в Великобритании, ежегодное обслуживание которого составляет всего 821 доллар. Его низкие затраты на обслуживание в значительной степени обусловлены простой конструкцией Sandero и недорогими запасными частями, что делает ремонт простым и доступным по цене. Репутация Renault/Dacia по надежности подкрепляется ее впечатляющим рейтингом - шестое место среди 31 бренда согласно анализу, проведенным What Car? в 2024 году - что вселяет владельцам дополнительную уверенность в надежности бренда.

Opel Grandland X

На рынке Британии Opel продается под брендом Vauxhall. Модель Grandland X является одним из самых доступных в обслуживании автомобилей, ежегодное обслуживание которого стоит всего 816 долларов. Стремление Opel создавать практичные и простые автомобили делает Grandland X проще и дешевле в обслуживании. Кроме того, общая платформа с моделями Peugeot гарантирует отличную надежность, широкую доступность запасных частей и их разумные цены, что еще больше снижает расходы на ремонт.

Hyundai i20

Hyundai i20 – самый дешевый в обслуживании автомобиль в Великобритании, ежегодные расходы на обслуживание которого составляют 789 долларов. Hyundai i20 разработан для надежности и занял четвертое место из 24 в своем классе в опросе надежности What Car? за 2025 год. Hyundai как бренд также занял 10-е место из 31 производителя по надежности в 2024 году.