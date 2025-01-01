Названо найдешевші в утриманні автомобілі

Спираючись на понад 300 000 реальних замовлень, проведений ClickMechanic аналіз, опублікований mirror.co.uk надає уявлення про справжню вартість утримання різних моделей.

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Було виявлено, що середня річна вартість технічного обслуговування становить 968 доларів, що загалом становить 17 331 долар за типовий термін служби автомобіля.

Розрив між найдешевшими та найдорожчими моделями є суттєвим, причому експлуатація розкішних седанів коштує набагато дорожче порівняно з бюджетними хетчбеками.

Список з п'яти найекономічніших машин з точки зору обслуговування 2025 році виглядає наступним чином:

Kia Ceed

Kia CEED посідає п'яте місце з річними витратами на обслуговування у розмірі 836 доларів. Відомий своєю надійністю та зручними функціями, CEED вирізняється довгою гарантією від Kia. Це зменшує частково зменшує вартість ремонту. Глобальна присутність Kia гарантує відносно легку доступність запчастин та конкурентні ціни. Популярність CEED означає, що місцеві автомайстерні знайомі з його обслуговуванням, що робить планове обслуговування зручним та доступним для власників.

Peugeot 2008

Peugeot 2008 посідає четверте місце за доступним обслуговуванням, щорічна вартість якого становить 836 доларів. Відомий своїм стильним дизайном та практичними характеристиками, 2008 користується популярністю серед сімей та міських водіїв. Широка доступність запчастин та розгалужена дилерська мережа Peugeot допомагають зробити обслуговування та ремонт простими та доступними. Надійність та ефективна конструкція моделі також зменшують непередбачені витрати, що робить її економічно ефективним вибором для тих, хто шукає баланс між стилем та низькими експлуатаційними витратами.

Renault Sandero

Renault використовує для ринку Британії бренд Dacia. Згідно з дослідженням модель Sandero є третім найдоступнішим автомобілем в обслуговуванні у Великій Британії, щорічне обслуговування якого становить лише 821 долари. Його низькі витрати на обслуговування значною мірою зумовлені простою конструкцією Sandero та недорогими запасними частинами, що робить ремонт простим та доступним за ціною. Репутація Renault/Dacia щодо надійності підкріплюється її вражаючим рейтингом — шосте місце серед 31 бренду згідно з аналізом, проведеним What Car? у 2024 році — що вселяє власникам додаткову впевненість у надійності бренду.

Opel Grandland X

На ринку Британії Opel продається під брендом Vauxhall. Модель Grandland X є одним із найдоступніших в обслуговуванні автомобілів, щорічне обслуговування якого коштує лише 816 доларів. Прагнення Opel створювати практичні та прості автомобілі робить Grandland X простішим та дешевшим в обслуговуванні. Крім того, спільна платформа з моделями Peugeot гарантує відмінну надійність, широку доступність запасних частин та їх розумні ціни, що ще більше знижує витрати на ремонт.

Hyundai i20

Hyundai i20 – найдешевший в обслуговуванні автомобіль у Великій Британії, щорічні витрати на обслуговування якого становлять 789 доларів. Hyundai i20 розроблений для надійності та посів четверте місце з 24 у своєму класі в опитуванні надійності What Car? за 2025 рік. Hyundai як бренд також посів 10-е місце з 31 виробника за надійністю у 2024 році.