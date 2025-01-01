Kia EV5 дебютировал в Европе

Конкурент Tesla Model Y от Kia поступит в продажу в Европе в четвертом квартале. Хотя на других мировых рынках модель предлагается в версиях как с одним, так и с двумя двигателями и полным приводом, европейские покупатели будут ограничены в выборе.

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Автопроизводитель пообещал, что впоследствии полноприводная версия, а также высокопроизводительная комплектация GT поступят в продажу, но это произойдет только в следующем году. Поэтому покупателям в Великобритании или ЕС придется довольствоваться одним двигателем мощностью 160 кВт (218 л.с.), который приводит в движение передние колеса.

Он обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 8,4 секунды, а NMC-батарея емкостью 81,4 кВт-ч обеспечивает диапазон на одном заряде до 530 километров. Этот аккумуляторный блок используется во всех комплектациях, поэтому полноприводные версии кроссовера будут иметь меньший запас хода.

Как и меньший EV3, EV5 не имеет 800-вольтовой электроники, которую используют EV6 и EV9, а это означает, что зарядка с 10% до 80% занимает около 30 минут. Несмотря на это, кроссовер получил функцию V2L, что позволяет питать электрические приборы непосредственно от батареи авто.

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В салоне есть 5,3-дюймовый экран климат-контроля, расположен между парой 12,3-дюймовых дисплеев, которые выполняют роль цифровой панели приборов и экрана мультимедиа с поддержкой Kia AI на базе Chat GPT. Еще один экран расположен в задней части консоли, чтобы пассажиры задних сидений могли настроить трехзонную климат-систему. Стоимость нового Kia EV5 объявят позже ближе к запуску.