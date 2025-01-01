Kia EV5 дебютував у Європі

Конкурент Tesla Model Y від Kia надійде у продаж в Європі в четвертому кварталі. Хоча на інших світових ринках модель пропонується у версіях як з одним, так і з двома двигунами й повним приводом, європейські покупці будуть обмежені у виборі.

Читайте також: В Китаї нові Kia коштують вдвічі дешевше, ніж в США

Автовиробник пообіцяв, що згодом повнопривідна версія, а також високопродуктивна комплектація GT надійдуть у продаж, але це станеться лише наступного року. Через це покупцям у Великій Британії чи ЄС доведеться задовольнитися одним двигуном потужністю 160 кВт (218 к.с.), який приводить у рух передні колеса.

Він забезпечує розгін від 0 до 100 км/год за 8,4 секунди, а NMC-батарея ємністю 81,4 кВт-год забезпечує діапазон на одному заряді до 530 кілометрів. Цей акумуляторний блок використовується у всіх комплектаціях, тому повнопривідні версії кросовера матимуть менший запас ходу.

Як і менший EV3, EV5 не має 800-вольтової електроніки, яку використовують EV6 та EV9, а це означає, що зарядка з 10% до 80% займає близько 30 хвилин. Попри це, кросовер отримав функцію V2L, що дозволяє живити електричні прибори безпосередньо від батареї авто.

Також цікаво: Плагін-гібридний Kia Sportage став суттєво дорожчим

В салоні є 5,3-дюймовий екран клімат-контролю, розташований між парою 12,3-дюймових дисплеїв, котрі виконують роль цифрової панелі приладів та екрану мультимедіа з підтримкою Kia AI на базі Chat GPT. Ще один екран розташований у задній частині консолі, щоб пасажири задніх сидінь могли налаштувати тризонну клімат-систему. Вартість нового Kia EV5 оголосять згодом ближче до запуску.