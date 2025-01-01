За скільки можна виторгувати Kia Optima K5 на аукціоні Copart чи IAAI

Kia Optima в Україні більше знають як Kia K5, які привезені з Кореї. Вони мають систему живлення на пропан-бутані (LPG). Натомість американські Kia Optima оснащені бензиновими двигунами, і багато з них переробити на ГБО важко та нерентабельно. Втім, комплектації на американських машинах кращі.

До речі в Китаї нові Kia коштують вдвічі дешевше, ніж в США

Згідно з інформацією аналітичного сайту Autoastat, який відстежує ціни на торгах в аукціонах Copart та IAAI, середня ціна Kia Optima (2016 - 2019) в червні 2025 року становила $ 1620. Це дещо дорожче, ніж на початку цього року - у січні такий седан можна було купити за $ 1480. Цікаво, що в штаті Вермонт вони продаються трохи більше, ніж за тисячу доларів.

Четверте покоління Kia Optima було запущено в липні 2015 року для корейського ринку, а пізніше й в інших країнах, повідомляє Autoevolution.

Optima стала ще одним дизайнерським успіхом, зробленим колишнім дизайнером Audi Петером Шрайєром. Її лінії та особливості стали ще одним кроком до масового автомобіля з преміальними елементами як всередині, так і зовні.

Колісна база Optima 2015 року була збільшена на 10 мм. Щодо зовнішнього вигляду, команда дизайнерів застосувала європейський підхід, пропонуючи похиле лобове скло та спортивний вигляд автомобіля. На передній панелі стрілоподібні фари підкреслювали спортивний вигляд автомобіля.

Усередині салон став більшим, ніж у попередньої Optima. Окрім дещо довшої колісної бази, ширший автомобіль забезпечив більше місця в плечах пасажирів. Для підвищення комфорту в інтер'єрі було використано більше м'яких матеріалів з якіснішими контактними поверхнями.

Були додані нові функції, такі як підігрів та вентиляція передніх сидінь. Шкіра Nappa пропонувалась як опція. Для інформаційно-розважальної системи був доступний 8-дюймовий сенсорний дисплей, який включав підключення до Apple CarPlay та Android Auto. Аудіосистема була створена Infinity та включала 14 динаміків.

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Під капотом було три варіанти двигунів: 2,0-літровий турбодвигун, 2,4-літровий атмосферний та новий 1,6-літровий турбодвигун. Перші два поєднуються зі стандартною 6-ступеневу автоматичною коробкою передач, а останній передавав крутний момент на колеса через 7-ступеневу коробку передач з подвійним зчепленням.