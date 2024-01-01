Укр
Ру

Які авто зі США імпортували у травні: статистика

У травні об’єми імпорту авто зі США зросли на 12%. Часта електричних машин сягає 40%.
Які авто везуть з США в Україну - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo11 червня, 12:00
logo0
logo0 хв

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків ввезених із США, інформує УкрАвтопром. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 р.

Читайте також: У США назвали найнадійніші авто у світі

Найбільша частка з цієї кількості (44%) - бензинові авто.

  • Електромобілі охопили 40%.
  • Гібридним авто належить – 8%.
  • Дизельним – 5%.
  • Авто з ГБО – 3%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,8 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених у США, потрапили:

  • Tesla Model Y - 526 од.;
  • Tesla Model 3 - 453 од.;
  • Ford Escape - 306 од.;
  • Nissan Rogue - 240 од.;
  • Jeep Cherokee - 233 од.
#Автобізнес #Авто зі США #Новини