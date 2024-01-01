Які авто зі США імпортували у травні: статистика

Впродовж минулого місяця українці придбали майже 4,3 тис. вживаних легковиків ввезених із США, інформує УкрАвтопром. Це на 12% більше, ніж у травні 2024 р.

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Найбільша частка з цієї кількості (44%) - бензинові авто.

Електромобілі охопили 40%.

Гібридним авто належить – 8%.

Дизельним – 5%.

Авто з ГБО – 3%.

Середній вік “американців” з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці – 5,8 року.

В ТОП-5 вживаних авто, виготовлених у США, потрапили: