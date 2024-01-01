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Какие авто из США импортировали в мае: статистика

В мае объемы импорта авто из США выросли на 12%. Доля электрических машин достигает 40%.
Какие авто везут из США в Украину - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo11 июня, 12:00
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США, информирует УкрАвтопром. Это на 12% больше, чем в мае 2024г.

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Наибольшая доля из этого количества (44%) - бензиновые авто.

  • Электромобили охватили 40%.
  • Гибридным авто принадлежит – 8%.
  • Дизельным – 5%.
  • Авто с ГБО – 3%.

Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,8 года.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

  • Tesla Model Y - 526 ед.;
  • Tesla Model 3 - 453 ед.;
  • Ford Escape - 306 ед.;
  • Nissan Rogue - 240 ед.;
  • Jeep Cherokee - 233 ед.
#Aвтобизнес #Автомобили из США #Новости