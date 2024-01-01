Какие авто из США импортировали в мае: статистика

Tesla Model Y
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В течение прошлого месяца украинцы приобрели почти 4,3 тыс. подержанных легковушек ввезенных из США, информирует УкрАвтопром. Это на 12% больше, чем в мае 2024г.
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Наибольшая доля из этого количества (44%) - бензиновые авто.
- Электромобили охватили 40%.
- Гибридным авто принадлежит – 8%.
- Дизельным – 5%.
- Авто с ГБО – 3%.
Средний возраст “американцев” с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце – 5,8 года.
В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:
- Tesla Model Y - 526 ед.;
- Tesla Model 3 - 453 ед.;
- Ford Escape - 306 ед.;
- Nissan Rogue - 240 ед.;
- Jeep Cherokee - 233 ед.