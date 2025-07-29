Укр
Ру

Названы лучшие электрокроссоверы: рейтинг

Рейтинг электрических кроссоверов составлен на основе анализа потребительских свойств каждого из участников.
В Британии составили рейтинг лучших электрокроссоверов - Auto24

KIA EV3

Евгений Гудущан
logo29 июля, 19:30
logo0
logo0 мин

Эксперты из WhatCar, на которых ссылается Укравтопром, составили рейтинг 10 лучших электрокроссоверов на рынке 2025г. Победителем стал Kia EV3.

Читайте также: Kia представила новый трехрядный электрокроссовер Carens Clavis

Главными преимуществами этого электрокроссовера стали - невысокая цена, большой запас хода, комфортабельная подвеска и богатая базовая комплектация.

ТОП-10 электрокроссоверов:

  1. Kia EV3
  2. Skoda Elroq
  3. Renault 4
  4. Smart #3
  5. Renault Scenic
  6. Genesis GV60
  7. Smart #1
  8. BMW iX3
  9. Skoda Enyaq
  10. Volvo EX30
#Aвтобизнес #Рейтинги #Новости