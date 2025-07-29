Названы лучшие электрокроссоверы: рейтинг

Эксперты из WhatCar, на которых ссылается Укравтопром, составили рейтинг 10 лучших электрокроссоверов на рынке 2025г. Победителем стал Kia EV3.

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Главными преимуществами этого электрокроссовера стали - невысокая цена, большой запас хода, комфортабельная подвеска и богатая базовая комплектация.

ТОП-10 электрокроссоверов: