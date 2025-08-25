Subaru Impreza отримала елегантну спеціальну версію: фото

Як розповідає Carscoops, Impreza S-Edition схожа на прототип STI Performance Parts, представлений на Токійському автосалоні 2023. Найбільш привабливою особливістю є комплект 18-дюймових чорних легкосплавних дисків Enkei, кожен з яких прикрашений червоною емблемою STI на ковпачках.

Також автівка має кілька унікальних аеродинамічних елементів, зокрема, нову решітку радіатора, передній спліттер, невеликий дифузор та спойлер на даху глянцевого чорного кольору. Impreza S-Edition доступна у трьох кольорах кузова: Pure Red, Crystal Black Silica або Crystal White Pearl.

Subaru також додала кнопку запуску двигуна та ручку перемикання передач з логотипом STI. Попри всі зміни, силовий агрегат моделі залишився незмінним. Автомобіль оснащений 2,0-літровим атмосферним опозитним двигуном потужністю 156 кінських сил. До слова, на відміну від покупців у США, австралійці не мають можливості обрати авто з потужнішим 2,5-літровим опозитним мотором.

Потужність передається через варіатор Lineartronic до системи симетричного повного приводу Subaru. Японський автовиробник пропонуватиме лише 100 одиниць Impreza S-Edition в Австралії. Ціна спеціальної версії становить 42 490 австралійських доларів (27 700 доларів).

Окрім Impreza, компанія також показала спеціальну версію кросовера Crosstrek під назвою Onyx, що оснащена 18-дюймовими легкосплавними дисками кольору темний металік та чорним заднім спойлером. Ціна цієї моделі становить 43 890 австралійських доларів ($28 500), що на 1500 австралійських доларів (975 доларів) дорожче, ніж звичайна комплектація Crosstrek AWD 2.0S, на якій вона базується.