Дизайнер показав, яким міг бути електричний Subaru Legacy: відео

Після 35 років на ринку, Subaru Legacy офіційно покинув конвеєр. Хоча, вірогідно, модель не отримає наступника, віртуальний художник Digimods Design, створив вигадану Legacy 2027 у повністю електричному виконанні. Автор показав концепцію на своєму YouTube-каналі.

Читайте також: Новий Subaru Forester зʼявився в українських автосалонах

Дизайнер надав седану елементи дизайну, натхненні нещодавніми електромобілями Subaru, включаючи новий Uncharted, оновлений Solterra та Trailsport/E-Outback. Зовнішність вирізняється тонкими фарами та вузькою решіткою радіатора.

Профіль, за винятком колісних дисків, перенесений з Legacy сьомого покоління, що дебютував у 2019 році та отримав рестайлінг у 2023 році, тоді як задня частина виконана в традиційному стилі: пара видовжених світлодіодних задніх ліхтарів поєднується із сучасними дверима багажника та більш витонченим бампером. Доповнює загальну картину розділений дифузор. Художник, на жаль, не показав салон, та не розкрив ймовірних характеристик седана.

Також цікаво: Subaru Impreza отримала елегантну спеціальну версію: фото

Однак, цілком можливо, що така модель використовувала б двомоторну систему від кросовера Uncharted потужністю 344 кінських сил. Попри це, наразі Subaru не надає жодних ознак того, що електричний Legacy знаходиться в розробці. Електрична стратегія бренду зосереджена на кросоверах та позашляховиках, розроблених разом з Toyota, тому, навряд чи в ній є місце для седана.