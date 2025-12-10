Объявлена стоимость и характеристики электрического Subaru Uncharted

Стартовой модификацией электромобиля начального уровня станет Uncharted Premium FWD, стоимостью почти 35 000 долларов, отмечает Carscoops. Она получила дизайн, который практически повторяет силуэт Toyota C-HR, хотя и дополнен фирменными элементами Subaru. Кроссовер оснащен светодиодной оптикой, сенсорными дворниками, электроприводом двери багажника и 18-дюймовыми легкосплавными колесами.

Дорожный просвет в 208 мм делает машину более приспособленной к плохим дорогам, чем можно ожидать от электромобиля начального уровня. Интерьер выполнен в минималистичном стиле: водителя встречает 7-дюймовая цифровая панель приборов и 14-дюймовый центральный мультимедийный дисплей с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

На короткой центральной консоли расположен поворотный селектор передач и двойная станция для беспроводной зарядки. Комфорт дополняют подогрев передних сидений, 10-позиционная электрорегулировка кресла водителя, кожаный руль и двухуровневый климат-контроль. Также предусмотрена система бесключевого доступа, аудио с шестью динамиками и полный комплект систем безопасности EyeSight - с адаптивным круиз-контролем, системами предупреждения о перекрестном движении, удержания полосы, распознавания знаков и даже экстренным автоуправлением.

Базовая версия использует батарею на 74,7 кВт-ч, которая питает передний электродвигатель мощностью 221 л.с. Запас хода составляет более 483 км. Когда заряд опускается ниже нормы, машину можно быстро пополнить с помощью порта NACS: заряд с 10 до 80% занимает всего 28 минут. Следующая модификация - Uncharted Sport стоимостью 39 795 долларов - добавляет рейлинги на крыше, отделку StarTex, подогрев кожаного руля и электрорегулировку сиденья переднего пассажира.

Также появляются дополнительные системы помощи водителю: ассистент смены полосы, система помощи в пробках и монитор кругового обзора. Главное же - полный привод с двумя электромоторами, суммарно выдающими 338 л.с. При этом запас хода остается довольно высоким - более 459 км.

Топовая версия Uncharted GT за 43 795 долларов выделяется панорамной стеклянной крышей и 20-дюймовыми колесами темного металлического оттенка. За дополнительные 970 долларов предлагается двухцветная покраска кузова. Внутри появляется подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев заднего ряда, премиальная аудиосистема Harman Kardon и цифровое зеркало заднего вида с HomeLink. Из-за более тяжелого оснащения и более крупных колес запас хода немного уменьшается, но по-прежнему превышает 435 км.

Subaru позиционирует Uncharted как совершенно новую точку входа в мир своих электромобилей. И хотя отход от традиционного полного привода в базовой версии выглядит неожиданно, компания компенсирует это значительной автономностью, хорошим оснащением и конкурентной ценой.