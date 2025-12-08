Какой автомобиль получил звание "Автомобиля года Японии"

Новый Subaru Forester с гибридной силовой установкой получил титул Japan Car of the Year 2025–2026. Об этом сообщает сайт конкурса после церемонии в Бош-холле в Йокогаме.

Как Forester одержал победу

В этом году голосование было особенным - организаторы впервые использовали систему, подобную Формуле-1. Судьи должны были распределять баллы между всеми финалистами, где максимальные 25 баллов доставались лучшему авто. Такая схема сделала интригу значительно острее, и уже с первых туров Forester вышел вперед, хотя Honda Prelude держалась буквально рядом.

В итоге Forester набрал 1149 голосов, Prelude - 1076. Третьим стал Toyota Crown, за ним - Nissan Leaf и электрический Volkswagen ID.Buzz, который получил отдельную награду как лучший импортный автомобиль Японии и одновременно победил в конкурсе дизайна.

Почему жюри выбрало именно Forester

Как пояснил главный инженер модели Кацуро Тадаки, команда сосредоточилась не только на новом "сильном" гибриде. В Subaru существенно доработали безопасность, управляемость, плавность хода и общую эффективность. Модель стремились сделать лучшей в своем классе - и результат голосования подтвердил, что замысел удался.

Это уже четвертая победа Subaru в главной автомобильной награде Японии: ранее титул получали Legacy, Impreza и Levorg.

Сильный год для электромобилей и гибридов

В финальной десятке сразу несколько электрических и гибридных моделей - от VW ID.Buzz до Suzuki eVitara. Такая тенденция в очередной раз подчеркивает, как быстро японский рынок движется в сторону электрификации, а заодно - как сильно изменился сам подход к оценке автомобилей. Если раньше жюри акцентировало внимание преимущественно на динамике и технологиях, то теперь в фокусе комплексность: от эффективности до пользовательского опыта.

Специальные награды: от Porsche до NASCAR в Японии

Отдельно жюри отметило Porsche 911 Carrera GTS за новый T-Hybrid - сочетание 3,6-литрового оппозитника и электромотора, которое обеспечило ощутимую дополнительную тягу и почти полностью убрало турбояму.

Также специальную награду получил Porsche Experience Center за большой вклад в развитие региона Кисарадзу. Еще одно отличие получила организация STMO - за работу над прототипами машин для углеродно-нейтральной мобильности и стремление приблизить американские гоночные серии к японской аудитории, включая демонстрационный заезд NASCAR.

Что это означает для рынка

Тот факт, что Forester выиграл в борьбе с совершенно новым Prelude и рядом перспективных электромобилей, говорит о другом: японский потребитель все еще высоко ценит сбалансированность и практичность. А рынок - несмотря на активную электрификацию - не готов отказываться от моделей, которые предлагают надежность, комфорт и понятную эксплуатацию.

Поэтому победа Forester - это не только успех Subaru, но и сигнал о том, как будет выглядеть модельная политика японских брендов в ближайшие годы.