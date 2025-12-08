Яке авто отримало звання "Автомобіля року Японії"

Новий Subaru Forester із гібридною силовою установкою здобув титул Japan Car of the Year 2025–2026. Про це повідомляє сайт конкурсу після церемонії в Бош-холі в Йокогамі.

Як Forester виборов перемогу

Цьогоріч голосування було особливим — організатори вперше використали систему, подібну до Формули-1. Судді повинні були розподіляти бали між усіма фіналістами, де максимальні 25 балів діставалися найкращому авто. Така схема зробила інтригу значно гострішою, і вже з перших турів Forester вийшов уперед, хоча Honda Prelude трималася буквально поруч.

У підсумку Forester набрав 1149 голосів, Prelude — 1076. Третім став Toyota Crown, за ним — Nissan Leaf та електричний Volkswagen ID.Buzz, який отримав окрему нагороду як найкращий імпортний автомобіль Японії й одночасно переміг у конкурсі дизайну.

Чому журі обрало саме Forester

Як пояснив головний інженер моделі Кацу́ро Тадакі, команда зосередилась не лише на новому «сильному» гібриді. У Subaru суттєво доопрацювали безпеку, керованість, плавність ходу та загальну ефективність. Модель прагнули зробити найкращою у своєму класі — і результат голосування підтвердив, що задум вдався.

Це вже четверта перемога Subaru у головній автомобільній нагороді Японії: раніше титул отримували Legacy, Impreza та Levorg.

Сильний рік для електромобілів і гібридів

У фінальній десятці одразу кілька електричних та гібридних моделей — від VW ID.Buzz до Suzuki eVitara. Така тенденція вкотре підкреслює, як швидко японський ринок рухається у бік електрифікації, а водночас — як сильно змінився сам підхід до оцінювання автомобілів. Якщо раніше журі акцентувало увагу переважно на динаміці та технологіях, то тепер у фокусі комплексність: від ефективності до користувацького досвіду.

Спеціальні нагороди: від Porsche до NASCAR у Японії

Окремо журі відзначило Porsche 911 Carrera GTS за новий T-Hybrid — поєднання 3,6-літрового опозитника та електромотора, яке забезпечило відчутну додаткову тягу і майже повністю прибрало турбояму.

Також спеціальну нагороду отримав Porsche Experience Center за великий внесок у розвиток регіону Кісарадзу. Ще одне відзнаку отримала організація STMO — за роботу над прототипами машин для вуглецево-нейтральної мобільності та замагання наблизити американські гоночні серії до японської аудиторії, включно з демонстраційним заїздом NASCAR.

Що це означає для ринку

Той факт, що Forester виграв у боротьбі з абсолютно новим Prelude та низкою перспективних електромобілів, говорить про інше: японський споживач усе ще високо цінує збалансованість і практичність. А ринок — попри активну електрифікацію — не готовий відмовлятися від моделей, які пропонують надійність, комфорт і зрозумілу експлуатацію.

Тому перемога Forester — це не лише успіх Subaru, а й сигнал про те, як буде виглядати модельна політика японських брендів найближчими роками.