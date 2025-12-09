Ford та Renault разом розроблятимуть електромобілі та комерційні фургони

Основою співпраці стане розробка двох нових електричних легкових автомобілів під брендом Ford.

Як йдеться у релізі Renault Group, першу модель планують представити вже на початку 2028 року. Має бути цікаве рішення, у якому автомобілі поєднають дизайн Ford та інженерні рішення Renault Group.

Читайте також Renault показав майбутні фургони та оприлюднив їх назви

На кого будуть схожі "діти"

Нові моделі створять на базі платформи Ampere від Renault Group та вироблятимуться на півночі Франції на потужностях ElectriCity — одного з найсучасніших європейських кластерів з виробництва електромобілів.

Як йдеться у релізі Renault Group, першу модель планують представити вже на початку 2028 року. Має бути цікаве рішення, у якому автомобілі поєднають дизайн Ford та інженерні рішення Renault Group.

При цьому розробники обох компаній обіцяють зберегти автентичний стиль Ford, динаміку керування та інтуїтивний користувацький досвід.

Читайте також Оновлений Ford Transit отримав технології на основі 5G

З легкових розпочнуть, а фургонами підсилять

Крім легкових електромобілів, партнери юридично оформили наміри щодо можливого співробітництва у сегменті легких комерційних авто (LCV). Renault Group і Ford розглядають спільну розробку та виробництво окремих моделей під обома брендами для європейського ринку.

"У довгостроковій перспективі об’єднання наших можливостей з Ford дозволить нам бути інноваційнішими та швидше реагувати на зміни ринку. Новий союз демонструє силу та конкурентоздатність компанії в Європі", – заявив генеральний директор Renault Group Франсуа Прево.



"Ми поєднаємо виробничий масштаб і електромобільні технології Renault Group з дизайном і драйверським характером Ford, щоб створити здатні, цікаві та впізнавані автомобілі”, – додав глава Ford Джим Фарлі, зазначивши цим важливий крок у трансформації діяльності Ford у Європі.

Читайте також Водневий Renault Master отримає запас ходу 700 км та заправлятиметься за 5 хвилин

Синергія обом піде на користь

Співпраця дозволить компаніям посилити конкуренцію у сегментах легкових та комерційних авто, використовуючи інновації, розвинуту інфраструктуру, досвід у розробці програмного забезпечення та сервісних рішень.

Завдяки синергії Renault Group та Ford на європейський ринок вийде нове покоління електромобілів і комерційних моделей, що мають підвищити ефективність та прискорити перехід до електротранспорту.