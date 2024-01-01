Renault показав майбутні фургони та оприлюднив їх назви

Усі три моделі LCV випускатиме завод Renault Group у Сандувілі. Вони надійдуть в продаж у 2026 році. Модельне тріо є результатом співпраці з Flexis, незалежною компанією, заснованою Renault Group, Volvo Group і CMA CGM Group.

Нова лінійка 100-відсоткових електричних фургонів E-Tech розроблена для задоволення повного спектра бізнес-вимог. Як повідомляє media.renault.com, кожен із трьох транспортних засобів має власну ідентичність і призначений для задоволення конкретних потреб.

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Trafic E-Tech Electric

Модель перейшла у четверте покоління Trafic, що започатковане в 1980 році. З моменту запуску компанія реалізувала на ринках світу понад 2,5 мільйона одиниць цієї серії.

Акумуляторна Trafic E-Tech Electric має сучасні пропорції та єдину конструкцію для чистого, динамічного профілю. Тут короткий передній звис і подовжена колісна база, колеса розташовані по кутах, щоб максимально збільшити внутрішній простір, зберігаючи радіус повороту, еквівалентний радіусу Renault Clio.

Його висота менш як 1,90 м, що забезпечує легкий доступ до підземних автостоянок.

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Goelette E-Tech Electric

LCV Goelette тримався в різних версіях з 1956 року. Міцний, надійний і легкий у переобладнанні, він був одним із найпопулярніших фургонів для автопарків або власників малого бізнесу з особливими вимогами.

Goelette E-Tech Electric продовжить традиції й буде доступний у трьох версіях: шасі з кабіною, кузова та самоскид. Будуть й інші варіанти для широкого вибору переобладнань.

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Нова модель має особливо гарні пропорції від передньої частини до середньої стійки, так само, як і Trafic E-Tech Electric. Задня частина не має спеціального обладнання, що дозволить адаптуватися до будь-яких ситуацій.

Estafette E-Tech Electric

Тут усі ознаки сучасного перезавантаження культового фургона Renault 1960-х років. У період з 1959 по 1980 рік понад півмільйона автомобілів мали ім’я Estafette. Ця культова назва є символом LCV, що охоплює кілька поколінь.

Нинішня версія Estafette адаптована відповідно до вимог сучасної міської логістики. Габаритний розподіл завдовжки лише 5,27 м і завширшки 1,92 м робить автомобіль легким для керування в місті. Він має висоту 2,60 м, що дозволяє людині зростом до 1,90 м легко переміщатися по салону між кабіною та автомобілем.