Renault показал будущие фургоны и обнародовал их названия

Все три модели LCV будет выпускать завод Renault Group в Сандувиле. Они поступят в продажу в 2026 году. Модельное трио является результатом сотрудничества с Flexis, независимой компанией, основанной Renault Group, Volvo Group и CMA CGM Group.

Новая линейка 100-процентных электрических фургонов E-Tech разработана для удовлетворения полного спектра бизнес-требований. Как сообщает media.renault.com, каждое из трех транспортных средств имеет собственную идентичность и предназначено для удовлетворения конкретных потребностей.

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Trafic E-Tech Electric

Модель перешла в четвертое поколение Trafic, начатое в 1980 году. С момента запуска компания реализовала на рынках мира более 2,5 миллиона единиц этой серии.

Аккумуляторная Trafic E-Tech Electric имеет современные пропорции и единую конструкцию для чистого, динамического профиля. Здесь короткий передний свес и удлиненная колесная база, колеса расположены по углам, чтобы максимально увеличить внутреннее пространство, сохраняя радиус поворота, эквивалентный радиусу Renault Clio.

Его высота менее 1,90 м, что обеспечивает легкий доступ к подземным автостоянкам.

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Goelette E-Tech Electric

LCV Goelette выпускался в разных версиях с 1956 года. Прочный, надежный и легкий в переоборудовании, он был одним из самых популярных фургонов для автопарков или владельцев малого бизнеса с особыми требованиями.

Goelette E-Tech Electric продолжит традиции и будет доступен в трех версиях: шасси с кабиной, кузова и самосвал. Будут и другие варианты для широкого выбора переоборудований.

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Новая модель имеет особенно красивые пропорции от передней части до средней стойки, так же как и Trafic E-Tech Electric. Задняя часть не имеет специального оборудования, что позволит адаптироваться к любым ситуациям.

Estafette E-Tech Electric

Здесь все признаки современной перезагрузки культового фургона Renault 1960-х годов. В период с 1959 по 1980 год более полумиллиона автомобилей носили имя Estafette. Это культовое название является символом LCV, охватывающим несколько поколений.

Нынешняя версия Estafette адаптирована в соответствии с требованиями современной городской логистики. Габаритное распределение длиной всего 5,27 м и шириной 1,92 м делает автомобиль легким для управления в городе. Он имеет высоту 2,60 м, что позволяет человеку ростом до 1,90 м легко перемещаться по салону между кабиной и автомобилем.